Ascolti, chi vince in tv tra Belcanto e Grande Fratello

Il lunedì televisivo vede in prima serata su Rai1 il primo appuntamento con la fiction Belcanto, interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio conquistare il 20.7% di share pari a una media di 3.536.000 spettatori, programma più visto in prime time.

Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha invece totalizzato una media di 2.147.000 individui all'ascolto pari a uno share del 17.0%.



Su Rai2, il game show 99 da battere con Max Giusti ha ottenuto una media di 1.030.000 telespettatori con uno share del 5.9% (presentazione: 3.8% - 812.000).



Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 5.3% pari a 866.000 teste (presentazione: 3.2% - 678.000).



Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.2% con una media di 745.000 individui all'ascolto.



Su Italia1 il film Aquaman con Jason Momoa, Amber Heard e Willem Dafoe ha siglato un netto di 1.355.000 telespettatori con uno share dell'8.4%.



Su La7 il programma La torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto una media di 1.010.000 spettatori, pari a uno share del 5.2%. Su Tv8 Bruno Barbieri - 4 Hotel ha divertito una media di 417.000 individui all'ascolto con uno share del 2.6%. Sul Nove Teresa Mannino con Il giaguaro mi guarda storto ha intrattenuto 848.000 teste pari a uno share del 4.6%.



In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 6.100.000 spettatori (27.8%). Su Canale5 Striscia la notizia con Sergio Friscia e Roberto Lipari raccoglie 2.928.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai3, Un posto al sole coinvolge 1.593.000 irriducibili pari al 7.2% di share.



Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 5.092.000 spettatori (24.1%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 505.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.280.000 spettatori (5.9%).



Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.005.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte e 849.000 spettatori pari al 3.8% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.904.000 spettatori (8.5%).