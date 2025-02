Tor di Quinto, la nuova luce di "Alegría" accende in Italia le Cirque du Soleil

Francesco Puglisi 23 febbraio 2025 a

Si sono da poco spenti i rifettori sotto il Grand Chapiteaux a Madrid dove si è conclusa la tournée in Spagna del Cirque du Soleil ed è tutto pronto per salpare alla volta dell’Italia. Prima tappa Roma dove le Cirque du Soleil presenterà il suo entusiasmante spettacolo che unisce tradizione e innovazione, portando sul nostro territorio una rivisitazione straordinaria di uno dei suoi capolavori: «Alegría – In A New Light». Questo il titolo dello show che è anche una rivisitazione del celebre spettacolo, nato nell’aprile del 1994 e divenuto simbolo della compagnia a livello mondiale. Sotto il Grand Chapiteau, l’energia, la poesia e l’incredibile virtuosismo acrobatico si fondono in una serata di pura magia che saprà incantare sia gli appassionati di lunga data sia le nuove generazioni. «Il segreto di questa rivisitazione dello show è che tutti sanno che cosa è Alegría. Quando si sente la canzone Alegría, la gente immediatamente sa che appartiene al Cirque du Soleil. Per cui quello è già un motivo estremamente importante, un gran bel biglietto da visita. - ci racconta l’unico italiano della compagnia, Stefano Visentin che è il Responsabile delle Luci dello show - Questo è uno spettacolo semplice perché non c'è una grossa storia che lega lo spettacolo, non c’è molto da capire, ci sono dei numeri molto belli e dei clown divertenti, per cui il risultato è che è uno spettacolo straordinario ma allo stesso tempo semplice che tutti possono andare a vedere».

«Abbiamo deciso di riportare in scena Alegría in una nuova luce come dice il titolo dello show perché al pubblico di tutto il mondo aveva colpito quella produzione con una colonna sonora straordinaria - gli fa eco la direttrice artistica Rachel Lancaster, - cosi lo abbiamo rivisitato modernizzando le scenografie e i costumi, riarrangiando le stesse musiche e cambiando alcuni numeri che hanno reso quello che era uno spettacolo magico in qualcosa di indimenticabile». Il tour italiano si suddivide in tre tappe: la prima Roma dove lo chapiteaux sarà a Tor di Quinto dal 1 marzo al 13 aprile: un’occasione unica per immergersi in un universo di colori, musica e acrobazie, dove ogni performance diventa un tributo alla gioia e alla speranza. Successivamente, lo spettacolo proseguirà a Milano, ospitato nel suggestivo spazio di MilanoSesto, dal 25 aprile al 2 giugno, regalando al pubblico una serata di spettacolo raffinato e innovativo. E per la prima volta, il Cirque du Soleil sbarca anche a Trieste: dal 13 giugno al 13 luglio, l’area scoperta del Silos, proprio di fronte al Porto Franco Vecchio, diventerà il palcoscenico di un’esperienza immersiva che sfrutta al massimo la luce naturale e l’atmosfera unica del luogo. Lo spettacolo, dunque, è un concentrato di emozioni che fa restare lo spettatore attratto dalla pista per più di due ore. Alegría – In A New Light è molto più di una semplice riedizione.

È una completa reinvenzione dello spettacolo originale, studiata per parlare anche al cuore di chi oggi cerca ispirazione e voglia di cambiamento. Al centro della narrazione si stagliala parabola di un regno in un tempo glorioso, ora privo dire, in cui il vecchio ordine e la gioventù ribelle si contendono il potere, simbolo della lotta tra tradizione e rinnovamento. Nel caos di questa battaglia, il giullare di corte, con la sua goffaggine e determinazione, diventa emblema di quella resilienza umana che, nonostante le difficoltà, è capace di trasformare il dolore in gioia e il disordine in speranza. Le innovazioni di questa nuova versione sono molteplici: una regia rinnovata e dinamica, arrangiamenti musicali moderni e numeri acrobatici inediti si integrano perfettamente a coreografie mozzafiato, costumi e trucco completamente ripensati, e scenografie di grande impatto visivo che creano un’atmosfera quasi surreale. L’attenzione ai dettagli e la cura per ogni singolo elemento scenico permettono a Alegría – In A New Light di trasportare lo spettatore in un universo mistico e poetico, dove ogni attimo è pensato per stimolare i sensi e accendere l’immaginazione.

Il successo della produzione originale è stato straordinario: in tournée dal 1994 al 2013, Alegría ha conquistato oltre 14 milioni di spettatori in 255 città distribuite in 40 Paesi, lasciando un’impronta indelebile nella storia del Cirque du Soleil. La colonna sonora, candidata ai Grammy e dominatrice della Billboard World Music Chart per ben 65 settimane consecutive, continua ad essere l’album più amato e ascoltato della compagnia, testimoniando la potenza emotiva e universale della sua musica. Per celebrare il 25° anniversario, nel 2019 Alegría ha riaperto il sipario in una veste completamente nuova, facendo tappa in nazioni come Canada, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Regno Unito e Spagna, dove ha incantato oltre 2,5 milioni di spettatori. Con un cast internazionale composto da 54 acrobati, clown, musicisti e cantanti, Alegría – In A New Light si conferma come un evento imperdibile, capace di fondere la tradizione circense con una visione contemporanea che parla direttamente al cuore del pubblico.