Sanremo, profezia di Pinuccio: "Vincerà Olly", il video clamoroso del 7 febbraio

La vittoria di Olly al Festival di Sanremo davanti a nomi più blasonati della canzone italiana ha stupito molti, ma non tutti. C'è infatti chi, già il 5 febbraio, aveva pronosticato il trionfo del giovane cantante genovese con la sua "Balordia nostalgia". Parliamo di Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia, che in un intervento a Telebari registrato il 5 febbraio e andato in onda due giorni dopo si era detto sicuro: "Quest'anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui". "Profezia" che aveva sorpreso tutti, a partire dai conduttori della trasmissione della tv locale pugliese.

Sui social il video dell'intervento è iniziato a girare di bacheca in bacheca sollevando sospetti e teorie del complotto che, va detto, da sempre hanno una certa diffusione quando si parla di Sanremo. Ma cosa c'è dietro alla previsione di Pinuccio, nome d'arte dello youtuber Alessio Giannone? "Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro… andate a vedere chi c'era dietro il vincitore dell'anno scorso", aveva argomentato l'inviato di Striscia. Il riferimento è alla manager di Olly, Marta Donà, la donna che con la sua società LaTarma Management rappresenta quattro vincitori delle ultime edizioni del Festival: Angelina Mango, Maneskin, Marco Mengoni e per l'appunto Olly.