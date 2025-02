Ascolti tv, la Mina Settembre di Rossi domina la serata. Bene Poletti e Barra

Marco Zonetti 17 febbraio 2025 a

La domenica post-sanremese - con il ritorno ai consueti palinsesti - vede su Rai1, in prime time, l'ultima puntata stagionale di Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti e Marisa Laurito conquistare il 25.3% di share pari a una media di 4.547.000 spettatori, il programma più visto della serata, in crescita rispetto a sette giorni fa. Per la precisione il 23.9% pari a 4.699.000 nel primo episodio e il 26.8% pari a 4.419.000 telespettatori. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece l'11.5% pari a una media di 1.927.000 individui all'ascolto, in discesa rispetto alla scorsa settimana. Su Rai2 il telefilm N.C.I.S. con Mark Harmon, Sasha Alexander e Gary Cole ha raccolto il 3.7% di share pari a 759.000 spettatori e, a seguire, N.C.I.S. Origins ha segnato il 3.7% con 709.000 appassionati. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci è ancora una volta leader dell'approfondimento, siglando una media di 1.466.000 individui all'ascolto pari a un ottimo 7.6% di share, preceduto da Report Lab (5.6% - 1.136.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 7.0% pari a 1.430.000 teste. Report Plus ha invece siglato il 5.7% pari a 960.000 telespettatori.

Ascolti, il vero vincitore di Sanremo è Conti: italiani incollati alla tv per la finale

Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.0% di share con un'audience di 599.000 telespettatori. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.1% di share pari a 1.297.000 individui all'ascolto (4.7% con 957.000 nella presentazione, 14.4% con 618.000 nel segmento Cosa vi siete persi). Su La7 il film Il processo di Norimberga con Alec Baldwin ha attirato il 2.0% della platea pari a 298.000 teste. Su Tv8, il film Blacklight con Liam Neeson e Aidan Quinn ha raggiunto l'1.1% pari a 205.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 10.1% di share pari a una media di 2.018.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 7.5% pari a 1.542.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla l'8.5% pari a 1.055.000 teste. In access prime time, su Rai1 Dietrofestival ha totalizzato il 26.4% pari a una media di 5.408.000 spettatori, e su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.0% della platea pari a 2.658.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.7% con 955.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 852.000 nella seconda.

Sanremo, vince Olly. Secondo Lucio Corsi. Fischi per Giorgia e Achille Lauro fuori dalla top five

Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 3.2% della platea pari a una media di 658.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.4% pari a 658.000 teste. In fascia preserale, su Canale5, Avanti un altro! Weekend con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha siglato in totale il 13.0% con 2.658.000 affezionati. L'effetto Sanremo fa volare ancora il Day Time Rai. Al mattino su Rai1, Uno Mattina in Famiglia di Michele Guardì, con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, conquista il 31.9% di share pari a una media di 1.038.000 spettatori nella prima parte, il 39.8% pari a 2.602.000 nella seconda e il 37.5% con 2.791.000 nella terza. Su Rai2, Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura sigla invece il 5.3% pari a 387.000 nella prima parte e l'8.8% pari a 862.000 nella seconda. Al pomeriggio, su Rai1, Domenica In... Speciale Sanremo con Mara Venier raggiunge il 32.4% con 4.629.000 persone nella presentazione, il 41.2% con 5.580.000 nella prima parte, il 44.0% con 5.543.000 nella seconda, e il 34.4% con 5.323.000 teste nella terza. In fascia pomeridiana, su Canale5, Amici di Maria De Filippi conquista il 15.9% di share con 2.178.000 spettatori. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha ottenuto l'11.7% con 1.472.000 e, nei Giri di Valzer, l'11.7% con 1.549.000 affezionati (i Saluti: 9.9% - 1.452.000).