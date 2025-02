Sanremo 2025, "Gaia come Mahmood": quella somiglianza che non sfugge...

Alice Antico 11 febbraio 2025 a

a

a

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato da poche ora in quella che è la prima serata della 75esima edizione della più nota kermesse canora nazionale. La conduzione per quest’anno è affidata a Carlo Conti, dopo 4 anni di direzione artistica da parte di Amadeus e la sua uscita ufficiale dai palinsesti statali per iniziare un nuovo percorso di conduttore in casa Discovery. Conti, dal canto suo, ha deciso di impostare in modo inedito la conduzione della kermesse canora e di mettere al centro della scena solo la musica, lasciando da parte i monologhi e le polemiche.

Sanremo 2025, l'omaggio a Ezio Bosso e l'audio salta. Clerici in lacrime per Frizzi

Proprio per questo, già a giudicare da questi primi istanti, la sua conduzione risulta più rapida del solito, come molti utenti hanno stanno ironicamente segnalando su “X”. La prima serata si è aperta con un omaggio a Ezio Bosso da parte di Carlo Conti, che ha sottolineato l'importanza della musica come elemento centrale dell'evento. A seguire, Gaia ha aperto ufficialmente la gara con il suo brano "Chiamo io chiami tu", una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato ma anche scatenato, da subito, dubbi e dibattiti. Infatti, sui social, sono partiti immediatamente i commenti negativi nei confronti della cantante: molti hanno notato una somiglianza tra il brano di Gaia e quello presentato da Mahmood l'anno precedente.

"Ma che succede": il ritmo delle esibizioni manda in tilt i social. I commenti

Accuse non fondate su realtà concrete, ovviamente. Mahmood, peraltro, sarà tra i co-conduttori del festival questa edizione: chissà se, durante la serata che lo vedrà protagonista, il cantante si riserverà di dire qualche parola a Gaia, come conforto verso queste futili critiche del pubblico social. Ad ogni modo, anche se a Sanremo le polemiche sono all'ordine del giorno, si è percepito fin da subito che quest'anno c’è un clima diverso.