Ascolti tv, Mina Settembre vince in prima serata. Amici senza rivali al pomeriggio

Marco Zonetti 10 febbraio 2025

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 9 febbraio 2025 vedono su Rai1, in prime time, il quinto appuntamento con la terza stagione di Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, conquistare il 24.3% di share per una media di 4.304.000 spettatori, in lieve calo rispetto a sette giorni fa ma sempre programma più visto della serata. Per la precisione il 22.8% pari a 4.450.000 nel primo episodio e il 26.3% pari a 4.160.000 telespettatori.

Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece il 12.5% pari a una media di 2.061.000 individui all'ascolto, stabile rispetto alla scorsa settimana.

Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha raccolto il 3.2% di share pari a 658.000 spettatori e, a seguire, 9-1-1 Lone Star ha segnato il 3.0% con 565.000 appassionati.

Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.557.000 individui all'ascolto pari all'8.2% di share, preceduto da Report Lab (4.9% - 1.002.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 7.1% pari a 1.473.000 teste. Report Plus ha invece siglato il 6.6% pari 1.031.000 telespettatori.

Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.6% di share con un'audience di 672.000 telespettatori.

Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.3% di share pari a 1.536.000 individui all'ascolto (5.0% con 1.029.000 nella presentazione). Su La7 il docu-film D-Day, il giorno più lungo ha attirato il 2.1% della platea pari a 286.000 teste.

Su Tv8, il film Attacco al potere - Olympus Has Fallen con Gerard Butler e Aaron Eckart ha raggiunto l'1.8% pari a 318.000 spettatori.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 9.1% di share pari a una media di 1.838.000 affezionati - preceduto da una presentazione al 7.2% pari a 1.483.000 spettatori - mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla il 7.4% pari a 902.000 teste.

In access prime time, su Rai1 PrimaFestival 2025 con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio ha totalizzato il 23.5% pari a una media di 4.811.000 spettatori, e, a seguire, Affari tuoi con Stefano De Martino il 29.2% pari a 6.102.000. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 13.1% della platea pari a 2.742.000 teste.

Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 5.1% con 1.048.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 865.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica condotto da Massimo Gramellini ha radunato il 3.7% della platea pari a una media di 778.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà ha siglato il 3.8% pari a 731.000 teste.

In fascia preserale su Rai1, L'Eredità Weekend condotto da Marco Liorni ha conquistato il 23.2% pari a 3.942.000 spettatori. Avanti un altro! Weekend con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5 ha siglato in totale il 17.4% con 2.992.000 affezionati.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha raggiunto il 15.7% con 2.208.000 persone nella presentazione, il 19.2% con 2.522.000 nella prima parte, il 18.7% con 2.253.000 nella seconda, e i Saluti di Mara hanno raccolto il 18.8% con 2.288.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 15.5% con una media di 2.057.000 spettatori.

Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 24.4% di share con 3.237.000 spettatori, leader incontrastato al pomeriggio. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha ottenutini Saluti: 18.3% - 2.570.000).