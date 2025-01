Sanremo 2025, Emis Killa rinuncia dopo l'indagine. La scelta di Conti sulla sostituzione

29 gennaio 2025 a

Emiliano Rudolf Giambelli, noto al grande pubblico come Emis Killa, si trova al centro di un'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Il rapper è infatti indagato per associazione per delinquere nell'ambito dell'operazione "Doppia Curva", portata avanti dallo Servizio Centrale Operativo (Sco) e dalla Squadra Mobile del capoluogo lombardo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e confermato da fonti investigative, Emis Killa sarebbe coinvolto nei fatti oggetto dell'indagine, che ha già portato all'emissione di 19 misure cautelari nei confronti di esponenti delle frange ultras di Milan e Inter. Già in precedenza, il cantante era stato sottoposto a una perquisizione, pur senza risultare formalmente indagato.

L'artista, noto per la sua vicinanza alla Curva Sud del Milan, avrebbe preso parte a un episodio di violenza ai danni di uno steward dello stadio San Siro durante la partita di Europa League tra Milan e Roma dell'11 aprile 2024. Secondo le ricostruzioni, lo steward sarebbe stato colpito da uno schiaffo e un pugno da un ultrà rossonero, con la presunta partecipazione di Emis Killa. A seguito di questi sviluppi, la Questura di Milano ha notificato al rapper un provvedimento di Daspo della durata di tre anni, che gli impedirà di accedere agli stadi. Le conseguenze della vicenda hanno avuto ripercussioni anche sulla sua carriera musicale: Emis Killa ha infatti deciso di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025, dove avrebbe dovuto presentare il brano "Demoni".

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”, le parole del rapper su Instagram. Con la rinuncia di Emis Killa dovrebbero restare 29 i 'big' che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto appreso da LaPresse non è prevista, da regolamento, una sostituzione del rapper.