Maurizio Gasparri contro Emis Killa al Festival di Sanremo: "È inaccettabile"

Mancano ancora un paio di settimane a Sanremo 2025 ma già scoppiano le prime polemiche. Il rapper Emis Killa parteciperà alla 75esima edizione del Festival con la canzone "Demoni" e, nella serata delle cover, duetterà con Lazza. Il rapper, però, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere: il suo nome risulta nel registro degli indagati nell'ambito dell’inchiesta "Doppia curva" coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Come se non bastasse, è stato anche colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per 3 anni. Per questo alcuni non ritengono opportuna la sua prossima esibizione sul palco dell'Ariston. Tra questi c'è Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

Emis Killa indagato e Daspo per 3 anni ma canterà a Sanremo

«È inaccettabile che un personaggio come Emis Killa possa salire sul palco di Sanremo, mentre è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e ha un Daspo che gli vieta di partecipare agli incontri di calcio, essendo considerato "troppo pericoloso". Se è ritenuto una minaccia per lo stadio, come può essere invece valorizzato dal servizio pubblico radiotelevisivo attraverso un Festival che dovrebbe rappresentare ben altro? Emis Killa e altri non incarnano affatto i valori e la cultura che il Festival di Sanremo dovrebbe promuovere. Tempo fa, ho presentato due interrogazioni parlamentari su questo "cantante", anche riguardo ai suoi legami con i fratelli Lucci e per chiarire le valutazioni sui rapper al Festival. Ma sembra che Emis Killa e altri personaggi simili siano pronti a essere accolti a braccia aperte. Modelli che, invece, non dovrebbero essere presi come esempio. Questi personaggi sono l’antitesi della cultura popolare che il Festival dovrebbe celebrare. È incomprensibile e inaccettabile che una persona del genere possa calcare quel palco. Non è solo un’offesa ai valori di giustizia e legalità, ma anche un’offesa al pubblico e alla storia della musica italiana». Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.