Rai, la storica sede di viale Mazzini chiude (per ora): ecco il motivo

Scatoloni ovunque. Uffici semideserti. Sono gli ultimi giorni in viale Mazzini: la storica sede della Rai chiude per ristrutturazione. Si rifà il look e, da rumors, riaprirà tra qualche anno. Secondo una nota ufficiale della Rai, la decisione è motivata dalla necessità di smaltire l'amianto presente nella struttura. Adesso si volta pagina: dal 31 gennaio 2025 la sede chiuderà. Il cavallo, simbolo dell'azienda di Stato, resterà solo. I lavoratori, dirigenti e impiegati, verranno ridistribuiti tra le varie sedi romane: via Teulada, Saxa Rubra, Eur.

Ma cosa rappresenta la sede di viale Mazzini per tutti noi? La storia, innanzitutto. Lì sono passati tutti: grandi conduttori al settimo piano (quello della dirigenza), showgirl, giornalisti e aspiranti tali. Conduttori di prima fascia e non solo, impiegati, politici. Tutti, ma proprio tutti. Ma l'affare di ristrutturazione del palazzo è grande. Come si legge su "Virgilio", "il bando per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede è stato pubblicato, con l’importo complessivo stimato dell’appalto pari a 121.975.510 euro". La secca nota della Rai dice: "Dal 31 gennaio cesseranno le attività lavorative all’interno della sede di viale Mazzini, che resterà aperta e accessibile per le attività di recupero di arredi, dotazioni informatiche e documenti ai fini del totale svuotamento per permettere i lavori di ristrutturazione. La completa operatività aziendale sarà comunque garantita attraverso il trasferimento delle varie strutture in altri plessi aziendali. I vertici e i consiglieri di amministrazione si sposteranno temporaneamente nella sede di via Asiago".