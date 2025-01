Ascolti tv, Mina Settembre inarrivabile. Sinner incanta anche sul piccolo schermo

Marco Zonetti 27 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 26 gennaio 2025 vedono su Rai1, in prime time, il terzo appuntamento con la terza stagione della serie Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, conquistare il 24.6% di share pari a una media di 4.470.000 spettatori. Per la precisione, il 23.5% pari a 4.695.000 nel primo episodio, e il 26.1% pari a 4.240.000 nel secondo, programma più visto della serata e in crescita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece il 12.8% pari a una media di 2.088.000 individui all'ascolto, in crescita rispetto alla scorsa settimana. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ha raccolto il 2.7% di share pari a 560.000 spettatori e, a seguire, 9-1-1 Lone Star ha segnato il 2.7% pari a 531.000 appassionati. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci è ancora una volta leader dell'approfondimento, siglando una media di 1.578.000 individui all'ascolto pari a un ottimo 8.1% di share, preceduto da Report Lab (4.6% - 932.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 6.5% pari a 1.356.000 teste. Report Plus ha invece siglato il 5.6% pari 916.000 teste.

Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.8% di share con un'audience di 556.000 telespettatori. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista l'8.8% di share pari a 1.256.000 individui all'ascolto (4.2% con 892.000 nella presentazione e 13.9% con 641.000 nel segmento Cosa vi siete persi). Su La7 il docufilm Hitler vs Churchill - L'aquila e il leone ha attirato l'1.9% della platea pari a 494.000 teste. Su Tv8, il film Cani sciolti con Denzel Washington e Mark Wahlberg ha conquistato l'1.9% pari a 355.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio (preceduto da una presentazione al 7.9% pari a 1.618.000 spettatori) conquista il 9.5% di share pari a una media di 1.935.000 affezionati, mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla il 7.3% pari a 866.000 teste.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 30.9% pari a 6.425.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.5% della platea pari a 2.603.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.9% con 983.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.9% con 826.000 nella seconda, superando, su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini che ha radunato il 3.6% della platea pari a una media di 740.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che farà con Fabio Fazio ha siglato invece il 3.7% pari a 685.000 teste. In fascia preserale su Rai1, L'Eredità Weekend condotto da Marco Liorni ha conquistato il 22.6% pari a 3.680.000 spettatori. Avanti un altro! Weekend con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5 ha siglato in totale il 18.7% con 3.114.000 affezionati.

Al mattino, sul Nove, il trionfo di Jannik Sinner contro Alexander "Sascha" Zverev agli Australian Open ha garantito ai canali Warner Bros. Discovery il miglior risultato di sempre. Trasmesso in simulcast sul Nove e su Eurosport, il match ha conquistato complessivamente 3.5 milioni di spettatori pari al 33% di share sul pubblico totale e un picco di 5 milioni di spettatori sul match point alle 12.28. Si è trattato anche del record storico per il Nove che ha segnato la miglior performance di sempre con il 7.5% di share sul pubblico totale nelle 24 ore, terzo canale nazionale e primo canale nazionale durante lo slot dell'incontro (share del 22% pari a2.4 milioni di spettatori). Su Eurosport 1 la partita ha raggiunto oltre 1.1 milioni di spettatori pari all'11% di share sul pubblico totale e il 48.5% di share sulla pay-tv. Eurosport è stato il terzo canale nazionale sul pubblico totale e e primo canale pay nella fascia di messa in onda, oltre che decimo canale nazionale nelle 24 ore con l'1.9% di share sul pubblico totale. L'intero portfolio WBD ha registrato nelle 24 ore il 16% di share con 1.6 milioni di spettatori, registrando il miglior risultato di sempre.