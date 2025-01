Amici 24, Alessio Di Ponzio in lacrime. "Ti devi operare", l'addio alla scuola

Alice Antico 26 gennaio 2025 a

Nella puntata di oggi di “Amici 24” c’è stato un annuncio che ha lasciato il pubblico di stucco. Un allievo è stato costretto ad abbandonare la scuola, non per decisione dei professori, ma per via di un brutto infortunio. Si tratta di Alessio Di Ponzio, allievo di Emanuel Lo, ballerino di 17 anni che viene da Taranto. Alessio ha avuto un infortunio durante l’allenamento in sala prove e, poco dopo, ha ricevuto la notizia sgradevole da Maria De Filippi in chiamata: “Ti devi operare e hai sette settimane prima di poter appoggiare, di nuovo, il piede a terra. Queste cose ai ballerini capitano…”, ha esordito Maria. Alessio, in lacrime, ha risposto: “Ho seguito il programma e speravo che se fossi dovuto arrivare qui questa cosa non sarebbe mai capitata. Ed invece doveva succedermi”.

Il ballerino era visibilmente provato, così come i suoi amici e coinquilini. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”, ha detto Alessio. Maria, di fronte alle lacrime del danzatore, ha fatto il possibile per cercare di rincuorarlo: “Chi ha avuto questa disavventura è diventato più forte di prima”, ha detto la conduttrice, riferendosi al caso del ballerino, ed attualmente compagno di Veronica Peparini, Andrea Müller.

La produzione aveva già avvertito i genitori di Alessio sull’accaduto ed il papà, in particolare, era apparso assai dispiaciuto e preoccupato per le condizioni di salute del figlio: “Ti riprenderai alla grande”, gli aveva detto in chiamata. Tra le lacrime ed il dispiacere generale, Alessio ha trascorso un’ultima serata con i suoi compagni che hanno organizzato una festa di addio per lui. “Non sarà facile tornare con altra gente. Soprattutto per come vivo il rapporto con le persone”, ha detto il ballerino, “Vi penserò tutti i giorni”, ha concluso poi.