Fabio Fazio inciampa e rischia di crollare nella botola: "Salvo per miracolo"

27 gennaio 2025

L'esibizione di Claudio Baglioni a Che tempo che fa poteva finire in tragedia. Dopo aver cantato una canzone di incredibile successo come "Strada facendo", l'artista ha ricevuto l'applauso del pubblico e Fabio Fazio, per ringraziarlo, è corso ad abbracciarlo. Peccato che, raggiunto l'ospite posizionato al centro dello studio, il giornalista non ha ben considerato gli spazi e ha rischiato di cadere nello spazio, che intanto si stava aprendo, in cui è custodita la scrivania-acquario. Sfuggito al vuoto e resosi conto che si sarebbe potuto fare male, il conduttore ha cercato di recuperare e di uscire dal momento di imbarazzo: "Mi sono salvato per miracolo", ha esclamato.

Fazio poi ha preso la parola e ha detto: "Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla, ma in questi giorni sento, come dire...un minimo di...sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene". Quindi l'assist di Baglioni:"Qualcuno che te la tira". Fazio, allora, non si è lasciato sfuggire l'occasione per replicare e pungere i presunti detrattori: "Ecco. Ma scampato pericolo". Il video che ritrae il momento clou è stato subito lanciato in rete e ha iniziato a rimbalzare da una pagina social all'altra. Tantissimi i commenti, di preoccupazione o pieni di ironia, che gli utenti hanno digitato in risposta al filmato.