Affari tuoi, chi è il "sosia" di De Martino che spopola e sogna la tv

Francesco Fredella 23 gennaio 2025 a

a

a

Stessa camicia. Stessa cravatta. Sorriso e fisico da urlo. Uno è Stefano De Martino, l'altro Alec, il concorrente di Affari tuoi che ormai sta facendo parlare di sé. Da quando si è presentato in studio con lo stesso outfit di De Martino i suoi social sono impazziti. Per lui il Teatro Delle vittorie di Roma è stata la sua seconda casa: per ben 35 puntate, Alec Magni Baraldi, studente e atleta di Castelvetro, è stato uno dei protagonisti di "Affari tuoi". Per De Martino è "suo fratello": così il conduttore l'ha definito e presentato al pubblico.

Zelig la spunta nel duello con Hammamet. Affari tuoi senza rivali

Alec studia "Biotecnologie mediche all’Università di Modena". Lo sport è la sua vita, infatti è un agonista di grande talento. Ma sogna la tv ed ha tutte le carte in regola per entrare nel mondo del piccolo schermo. Il suo balletto con De Martino, ad esempio, è diventato virale. Tra i concorrenti di Affari tuoi è quello che sicuramente è entrato nel cuore di tutti. Ha conquistato grandi e piccoli per simpatia ed esuberanza. "È stata una bella esperienza", ha commentato Alec a fine percorso ad Affari tuoi. Record di ascolti: quasi 6 milioni e 400mila telespettatori. Il ventenne ha agguantato la popolarità.