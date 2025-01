Ascolti tv, Zelig la spunta nel duello con Hammamet. Affari tuoi senza rivali

Marco Zonetti 23 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, vedono in prima serata su Rai1 il film Hammamet di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi totalizzare il 13.0% di share pari a una media di 2.077.000 spettatori, secondo programma più visto in prime time. Su Canale5, Zelig 2025 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha ottenuto uno share medio del 16.1% pari a 2.465.000 teste, programma più visto in prima serata.

Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 10.0% di share pari a una media di 1.629.000 telespettatori (Presentazione: 4.9% - 1.040.000).

Su Rai2, la serie Ritorno in paradiso con Anna Samson ha siglato una media di 710.000 spettatori pari al 3.6%.

Su Italia1 il film John Wick con Keanu Reeves e Willem Dafoe ha intrattenuto una media di 1.218.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 774.000 teste pari al 5.7% di share.

Su La7, Speciale Una giornata particolare con Aldo Cazzullo ha appassionato il 4.4% della platea pari a una media di 749.000 spettatori.

Su Tv8 il match di Champions League che ha visto il PSG battere 4 a 2 il Manchester City ha tenuto inchiodate allo schermo 982.000 teste pari al 5% di share. Sul Nove, il film Colpevole d'innocenza con Ashley Judd e Tommy Lee Jones sigla il 2.7% di share con 465.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 30.1% della platea con 6.434.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 12.2% con 2.602.000, preceduto da Striscia tra poco che sigla l'11.8% con 2.505.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.2% con 1.544.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.1% pari a 5.019.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.5% con 1.380.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.0% con 1.059.000 nella prima parte e il 4.1% pari a 887.000 nella seconda.

Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha segnato il 2.3% con 485.000 spettatori. Su La7 Giovanni Floris, al posto di Lilli Gruber, con Otto e mezzo ha conquistato l'8.3% pari a una media di 1.787.000 persone sintonizzate.

Da segnalare su Rai2 al pomeriggio, dopo Ore14 con Milo Infante che raduna l'8.5% pari 1.020.000 spettatori, il successo di Pierluigi Diaco con Bellamà che conquista il 7.5% nella prima parte e l'8.8% nella seconda, con picco monstre del 9.7%.