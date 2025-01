Oscar 2025, Isabella Rossellini candidata ma per Vermiglio niente da fare: le nomination

23 gennaio 2025 a

a

a

Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. Vermiglio di Maura Del Pero, invece, non rientra nella cinquina dei Migliori film internazionali. Sono state annunciate oggi a Los Angeles le candidature ai Premi Oscar 2025 che saranno assegnati domenica 2 marzo a Los Angeles con una cerimonia di gala al Dolby Theatre di Hollywood. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Perez, Ìm Still Here, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Sono questi i 10 film in nomination per l’Oscar al Miglior film della 97ma edizione, annunciati in una cerimonia - condotta dall’attrice Rachel Sennott e l’attore e sceneggiatore Bowen Yang - più volte posticipata a causa degli incendi. In lizza per l’Oscar come Miglior regista ci sono Sean Baker per Anora, Brady Corbert per The Brutalist, James Mangold per A Complete Unknown, Coralie Fargeat per The Substance e Jacques Audiard per Emilia Perez. A contendersi l’Oscar come Miglior attore ci sono Adrien Brody per The Brutalist, Timothee Chalamet per A Complete Unknown, Colman Domingo per Sing Sing, Ralph Fiennes per Conclave e Sebastian Stan per The Apprentice.

Annullati all'ultimo i concerti di Sting "su consiglio medico": cosa filtra

In gara per la statuetta alla Miglior attrice ci sono Cynthia Erivo per Wicked, Karla Sofia Gascon per Emilia Perez, Demi Moore per The Substance, Mikey Madison per Anora e Fernanda Torres per Ìm Still Here. Assente Nicole Kidman, che all’ultima Mostra del Cinema di Venezia si era portata a casa la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione femminile. Per l'Oscar come Miglior attore non protagonista ci sono: Yura Borisov per Anora, Kieran Culkin per A Real Pain, Edward Norton per A Complete Unknown, Guy Pierce per The Brutalist e Jeremy Strong per The Apprentice. In lizza per l’ Oscar come Miglior attrice non protagonista: Monica Barbaro per A Complete Unknown, Ariana Grande per Wicked, Felicity Jones per The Brutalist, Isabella Rossellini per Conclave e Zoe Saldana per Emilia Perez.

Zelig la spunta nel duello con Hammamet. Affari tuoi senza rivali

In lizza per l’ Oscar come Miglior sceneggiatura non originale: A Compelte Unknown, Emilia Perez, Conclave, Nickel Boys e Sing Sing. In lizza per l’ Oscar come Miglior sceneggiatura originiale: Anora, The Brutalist, A real pain, September 5, The Substance. In lizza per l’ Oscar come Miglior film straniero: Ìm still here, The girl with the needle, Emilia Perez, Il seme del fico sacro. Nella categoria come Miglior film d’animazione sono stati selezionati Inside Out 2, Flow, Memoir of a snail, Walla & Gromit e The Wild Robot. Nella cinquina della Miglior colonna sonora ci sono The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked e The Wild Robot, mentre in lizza per la Miglior canzone originale ci sono El Mal di Emilia Perez, The Journey di The Six Triple Eight, like a bird di Sing Sing e Mi camino di Emilia Perez.