Ascolti tv, Clerici e i suoi "kids" stravincono. Quarto Grado una conferma

Marco Zonetti 30 novembre 2024 a

Prima serata televisiva, quella di ieri venerdì 29 novembre 2024, all'insegna della consueta sfida tra The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, e il nuovo appuntamento con la serie Il Patriarca con Claudio Amendola e Antonia Liskova. Come ogni venerdì, spazio anche alla cronaca con FarWest di Salvo Sottile su Rai3 e Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4. Mentre, la satira vede sfidarsi a duello Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi su La7 e Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone sul Nove.

Come sono andati gli ascolti? Presto detto. The Voice Kids ha abbondantemente vinto la serata con una media di 3.716.000 spettatori pari al 23.8% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa, mentre Il Patriarca ha raccolto 2.143.000 individui all'ascolto pari al 12.8%, stabile rispetto alla settimana scorsa. FarWest ha siglato una media di 562.000 spettatori pari al 3.4% di share (presentazione: 430.000 - 2.1%), e Quarto Grado ha tenuto con il fiato sospeso 1.167.000 appassionati con l'8.2%. Propaganda Live ha invece divertito 905.000 teste pari al 6.5% mentre Maurizio Crozza ha intrattenuto una media di 1.133.000 affezionati pari al 6.2%.

Per il triello dei film: su Rai2, Falla girare diretto e interpretato da Alessandro Morelli, con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, ha segnato il 2.6% pari a 462.000 spettatori; su Italia1, Una notte al museo 3 - Il segreto dal faraone con Ben Stiller ha ottenuto il 5.7% di share pari a 1.004.000 teste; su Tv8 Quantum of Solace con Daniel Craig e Judy Dench ha coinvolto il 2.0% della platea pari a 353.000 individui all'ascolto. In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 27.0% con 5.452.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 14.4% con 2.902.000, preceduto da Striscia fra poco con il 14.4% pari a 2.818.000 teste. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.1% pari a 1.433.000 irriducibili. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è ottiene il 2.0% con 396.000 teste nella prima parte e il 2.6% con 535.000 nella seconda.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raggiunge il 22.9% con 4.445.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.6% pari a 519.000; Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 il 5.8% pari a 1.139.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.0% pari a 977.000 nella prima parte e il 4.7% con 959.000 nella seconda; Otto e mezzo con Lilli Gruber ha invece conquistato l'8.1% con 1.631.000 teste.