Ascolti tv, Blackout 2 batte Zorro. Floris-Berlinguer: chi vince

Marco Zonetti 22 gennaio 2025 a

a

a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 21 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il secondo appuntamento con Blackout 2 - Le verità nascoste, interpretato da Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti, conquistare il 17.1% di share pari a una media di 3.007.000 spettatori, per la precisione il 17.0% di share pari a una media di 3.338.000 spettatori nel primo episodio, e il 17.3% pari a 2.656.000 nel secondo, programma più visto in prima serata e stabile rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5, il finale della miniserie spagnola Amore e vendetta - Zorro con Miguel Bernardeau, Renata Notni e Rodolfo Sancho ha invece attirato una media di 1.221.000 persone pari al 9.9% di share, in ulteriore calo rispetto alla settimana scorsa.

Su Rai2, Enrico Brignano in Ma diamoci... del Tour! In Europa ha intrattenuto una media di 928.000 spettatori pari al 5.2% di share (Ma... diamoci la buonanotte: 637.000 - 5.5%).

Su Rai3 il film in prima visione televisiva Il maestro giardiniere, con Sigourney Weaver e Joe Edgerton ha richiamato una media di 786.000 teste pari al 4.1% di share .

Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 5.0% pari a 685.000 spettatori.

Su Italia1 il film d'azione Safe con Jason Statham, Catherine Chan e Chris Sarandon ha totalizzato una media di 1.499.000 individui all'ascolto con il 7.9%.

Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 1.448.000 spettatori pari all'8.8% di share (diMartedì Più: 487.000 - 7.7%).

Su Tv8 il film Due pattini e una corona con Anna Marie Dobbins e Jonathan Stoddard ha segnato il 2.2% con una media di 414.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 470.000 spettatori pari al 2.5% di share.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 29.5% della platea con 6.521.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia ha segnato il 13.0% con 2.883.000 preceduto da Striscia tra poco che sigla il 13.4% con 2.846.000. Su Rai3, Un posto al sole ha calamitato una media di 1.582.000 irriducibili pari al 7.1% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.3% pari a 5.157.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.3% con 1.352.000; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 5.1% con 1.099.000 nella prima parte e il 4.2% pari a 934.000 nella seconda.

Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha ottenuto il 2.3% pari a una media di 501.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber si è invece aggiudicato il 7.9% pari a 1.755.000 spettatori.