Ascolti tv, vince la fiction Rai. Bergoglio "benedice" Fazio

Marco Zonetti 20 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 19 gennaio 2025 vedono su Rai1, in prime time, il secondo appuntamento con la terza stagione della serie Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, conquistare il 24.2% di share pari a una media di 4.343.000 spettatori, programma più visto della serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece l'11.3% pari a una media di 1.886.000 individui all'ascolto, in calo rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 dal titolo La morte e le tasse ha raccolto il 2.8% di share pari a 582.000 spettatori e, a seguire, 9-1-1 Lone Star con un episodio dal titolo Donatori ha segnato il 2.4% pari a 469.000 appassionati. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci è ancora una volta leader dell'approfondimento, siglando una media di 1.485.000 individui all'ascolto pari al 7.8% di share, preceduto da Report Lab (4.8% - 989.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 5.5% pari a 1.149.000 teste. Report Plus ha invece siglato il 5.8% pari a 920.000 teste. Su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 3.8% di share con un'audience di 550.000 telespettatori. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 9.2% di share pari a 1.289.000 individui all'ascolto (4.9% con 1.020.000 nella presentazione e 11.5% con 508.000 nel segmento Cosa vi siete persi).

Su La7 il film La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e Raoul Bova ha attirato l'1.5% della platea pari a 280.000 teste. Su Tv8, la serie Petra con Paola Cortellesi ha conquistato l'1.1% pari a 200.000 spettatori. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio (preceduto da una presentazione al 9.1% pari a 1.856.000 spettatori) conquista - con ospiti, fra gli altri, Cecilia Sala e Papa Francesco - il 12.1% di share pari a una media di 2.453.000 affezionati, (secondo programma più visto in prima serata) mentre il segmento Che tempo che fa - Il Tavolo sigla l'8.0% pari a 958.000 teste.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 28.7% pari a 5.966.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.5% della platea pari a 2.600.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 5.1% con 1.035.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.9% con 808.000 nella seconda. Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini ha radunato il 2.9% della platea pari a una media di 610.000 spettatori, mentre sul Nove Che tempo che farà con Fabio Fazio ha siglato il 4.3% pari a 815.000 teste.

In fascia preserale su Rai1, L'Eredità condotto da Marco Liorni ha conquistato il 22.4% pari a 3.766.000 spettatori. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de La ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato in totale il 19.6% con 3.328.000 affezionati.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 16.1% con 2.356.000 persone nella presentazione, il 19.1% con 2.609.000 nella prima parte, il 18.8% con 2.327.000 nella seconda, e i Saluti di Mara hanno raccolto il 16.7% con 2.070.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 14.7% con una media di 1.977.000 spettatori. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 23.1% di share con 3.183.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha siglato il 22.3% con 2.744.000 e, nei Giri di Valzer, il 21.0% con 2.723.000 affezionati (i Saluti: 19.6% - 2.843.000).