Anna Falchi sviene in studio, panico in diretta: "È uno scherzo?". Come sta ora

Attimi di panico a "I fatti vostri", la trasmissione di attualità, cultura e intrattenimento di Rai 2. Nel momento in cui stava salutando i telespettatori, Anna Falchi è svenuta in studio e ha fatto preoccupare tanto i presenti quanto chi lo seguiva da casa. La conduttrice, al timone del programma insieme a Tiberio Timperi, ha avuto un lieve mancamento e si è accasciata per terra. Mentre scorrevano i titoli di coda, la showgirl si è alzata per salutare il suo pubblico: "Pronti per darvi l'appuntamento a domani mattina come sempre alle 11...", ha detto.

Anna Falchi ha un lieve malore durante la diretta de #IFattiVostri. pic.twitter.com/hJKxpbis32 — Trash Italiano (@trash_italiano) January 21, 2025

Tuttavia, non ha fatto in tempo a terminare la frase perché ha perso il controllo ed è crollata, provando prima ad appoggiarsi al tavolino per non cadere. "È uno scherzo?", ha chiesto Timperi, che subito ha soccorso Falchi. "No, sono svenuta, mi sono alzata troppo veloce", ha replicato la showgirl, cercando di recuperare in fretta. "Succede, quando uno è anziano", ha concluso il collega per stemperare il clima di tensione con una battuta e dandole un bacio affettuoso sulla fronte.

"Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza", ha raccontato poi a LaPresse la conduttrice. "Ho preso una botta e si sono spaventati tutti - ha aggiunto - Ma i medici della Rai sono stati efficientissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo". Il video della scena è diventato presto virale sui social, dove i fan della showgirl hanno riversato commenti di affetto.