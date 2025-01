Ascolti Tv, vola Il conte di Montecristo. Boom dello Speciale Tg1 su Trump

Marco Zonetti 21 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 20 gennaio 2025, vedono in prima serata su Rai1 la fiction Il conte di Montecristo, diretta da Bille August e interpretata da Sam Claflin, Lino Guanciale, Michele Riondino e Jeremy Irons, conquistare il 31.4% di share pari a una media di 5.781.000 spettatori, programma più visto in prime time e in netta crescita rispetto alla settimana scorsa.

Su Canale5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.311.000 telespettatori pari a uno share del 17.3% (Grande Fratello Night: 27.2% - 1.065.000, Live: 15.6% - 516.000)

Su Rai2, Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione una media di 947.000 telespettatori con uno share del 4.4%, e nel programma vero e proprio una media di 1.012.000 telespettatori con uno share del 5.9%.

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 3.8% pari a 667.000 spettatori (presentazione: 2.2% - 474.000).

Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 4.6% con una media di 695.000 individui all'ascolto.

Su Italia1 il film Avengers: Age of Ultron con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Evans e Scarlett Johansson ha siglato un netto di 1.143.000 telespettatori con uno share del 6.6%.

Su La7 Corrado Augias con il suo La torre di Babele ha informato una media di 831.000 telespettatori, pari a uno share del 4.1%.

Su Tv8 Bruno Barbieri - 4 Hotel ha divertito una media di 418.000 telespettatori con uno share del 2.4%. Sul Nove Valentina Persia - Ma che te ridi? è stato seguito da 597.000 telespettatori pari a uno share del 3.1%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 7.019.000 spettatori (32.3%). Su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti raccoglie 2.890.000 spettatori pari al 13.3% (Striscia tra poco: 2.699.000 - 12.9%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.422.000 irriducibili pari al 6.5% di share.

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 5.088.000 spettatori (24.5%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 619.000 spettatori con il 2.8%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.381.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.146.000 spettatori pari al 5.4% nella prima parte e 977.000 spettatori pari al 4.5% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Giovanni Floris, al posto di Lilli Gruber, sigla una media di 2.095.000 spettatori (9.6%).

Nel pomeriggio, per quanto riguarda la copertura televisiva dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, su Rai1 lo Speciale Tg1 ha conquistato un ottimo 16.1% di share pari a una media di 1.961.000 di spettatori. Bene anche il Tg4 - Diario del giorno - Il ritorno di Trump condotto da Sabrina Scampini, che ha conquistato il 6.5% pari a 758.000 spettatori con picchi dell'8.6% pari a 880.000 teste. Su La7 lo Speciale TgLa7 con Enrico Mentana ha conseguito invece il 5.4% di share pari a una media di 784.000 spettatori.