Ascolti Tv, come parte Zelig. Colpo di Vespa: chi ha intervistato a Cinque Minuti

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 15 gennaio 2025, vedono in prime time su Rai1 il film La ragazza della palude con Daisy Edgar Jones e Harris Dickinson totalizzare il 21.5% di share pari a una media di 3.539.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, Zelig 2025 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha ottenuto uno share medio del 19.3% pari a 2.920.000 teste, secondo programma più visto. Su Rai2, il film Ritorno in Paradiso con Anna Samson ha siglato una media di 745.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3, il ritorno di Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 9.8% di share pari a una media di 1.593.000 telespettatori (Presentazione: 5.2% - 1.084.000), terzo programma più visto in prime time.

Su Italia1 il film Giustizia privata con Gerard Butler e Jamie Foxx ha intrattenuto una media di 1.013.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 782.000 teste pari al 5.6% di share. Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo ha appassionato il 4.9% della platea pari a una media di 845.000 spettatori. Su Tv8 Tutti pazzi per Mary con Cameron Diaz, Ben Stiller e Matt Dillon ha tenuto inchiodate allo schermo 212.000 teste pari all'1.2% di share. Sul Nove, La cattura - Caccia a Matteo Messina Denaro sigla l'1.6% di share con 276.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 30.2% della platea con 6.299.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 14.7% con 3.061.000, preceduto da Striscia tra poco che sigla il 14.0% con 2.814.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.1% con 1.484.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato un ottimo 24.6% pari a 4.938.000 teste, con ospite il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.0% con 1.207.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.9% con 990.000 nella prima parte e il 3.8% pari a 808.000 nella seconda. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha segnato il 2.2% con 456.000. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato l'8.1% pari a 1.690.000 persone all'ascolto.