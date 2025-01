Ascolti tv, Blackout piace e supera Zorro. Talk-show, Porta a porta di Vespa vola

Marco Zonetti 15 gennaio 2025 a

Gli ascolti tv e i dati Auditel di martedì 14 gennaio 2025 vedono in prime time su Rai1 il primo episodio di Blackout 2 - Le verità nascoste, con Alessandro Preziosi, Rike Schmid e Marco Rossetti, conquistare il 17.8% di share pari a una media di 2.916.000 spettatori, programma più visto in prima serata. Su Canale5, il secondo appuntamento con la miniserie spagnola Amore e vendetta - Zorro con Miguel Bernardeau, Renata Notni e Rodolfo Sancho ha attirato una media di 1.513.000 persone pari al 10.4% di share. Su Rai2, Enrico Brignano in Ma diamoci... del Tour! In Europa ha intrattenuto una media di 920.000 spettatori pari al 5.1% di share (presentazione: 545.000 - 2.6%; Ma... diamoci la buonanotte: 716.000 - 5.3%). Su Rai3 il film in prima visione televisiva Tutto in un giorno, con Penélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, ha richiamato 539.000 teste pari al 2.9% di share.

Su Rete4, È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha conquistato il 5.9% pari a 815.000 spettatori. Su Italia1 il film Mechanic: Resurrection con Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones ha totalizzato una media di 1.561.000 individui all'ascolto con l'8.6%. Su La7, diMartedì con Giovanni Floris ha attirato una media di 1.456.000 spettatori pari all'8.9% di share (DiMartedì Più: 507.000 - 8.2%). Su Tv8 il film Una principessa a Natale con Merritt Patterson e Trevor Donovan ha segnato il 3.1% con una media di 560.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 325.000 spettatori pari al 2.3% di share. In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 28.5% della platea con 6.178.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 13.3% con 2.888.000 preceduto da Striscia tra poco che sigla il 12.8% con 2.716.000. Su Rai3, Un posto al sole ha calamitato una media di 1.593.000 irriducibili pari al 7.3% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.4% pari a 5.107.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.8% con 1.231.000; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 4.8% con 1-019.000 nella prima parte e il 4.1% pari a 898.000 nella seconda. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla il 2.2% pari a 471.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta all'8.1% pari a 1.754.000 spettatori. In seconda serata su Rai1, molto bene Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, che ha totalizzato il 10.5% pari a una media di 621.000 teste, mentre su Rai3, Tg3 - Linea notte con Monica Giandotti ha siglato il 2.0% pari a una media di 130.000 individui all'ascolto.