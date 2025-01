Ascolti Tv, Il conte di Montecristo o il Grande fratello? Chi ha vinto la sfida

Marco Zonetti 14 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 13 gennaio 2025, in prima serata vedono la nuova serie Il conte di Montecristo di Bille August, interpretata da Sam Claflin e Lino Guanciale, debuttare con un ottimo 26.9% di share pari a una media di 5.005.000 spettatori, programma più visto in prime time. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.260.000 telespettatori pari a uno share del 17.0%, Grande Fratello Night: 24.5% - 907.000, Live: 15.6% - 509.000)

Su Rai 2, Boss in incognito con Max Giusti ha ottenuto nella presentazione 848.000 telespettatori con uno share del 3.9%, e nel programma vero e proprio una media di 1.089.000 pari al 6.3%.

Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.2% pari a 724.000 spettatori (presentazione: 2.3% - 495.000). Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 4.8% con una media di 722.000 individui all'ascolto.

Su Italia1 il film The Avengers di Joss Whedon, con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Sam Hemsworth, ha siglato un netto di 1.235.000 telespettatori con uno share del 7.2%. Su La7 Alessandro Barbero con il suo In viaggio con Barbero, dedicato a San Francesco d'Assisi, ha informato una media di 1.101.000 telespettatori, pari a uno share del 5.4%. Su Tv8 Bruno Barbieri - 4 Hotel ha divertito una media di 403.000 telespettatori con uno share del 2.4%. Sul Nove Sinceramente Persia - One Milf Show è stato seguito da 619.000 telespettatori pari a uno share del 3.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 6.614.000 spettatori (30.2%). Su Canale5 Striscia la notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti raccoglie 3.049.000 spettatori pari al 13.9% (Striscia tra poco: 2.932.000 - 13.8%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.529.000 irriducibili pari al 6.9% di share.

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ottiene una media di 5.132.000 spettatori (24.1%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 496.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano segna il 6.1% pari a 1.295.000 teste; su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio raccoglie il 4.8% pari a 1.023.000 spettatori nella prima parte e il 3.9% pari a 854.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista l'8.0% pari 1.756.000 spettatori.