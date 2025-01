Festival di Sanremo, ecco la squadra di Carlo Conti: tutti i co-conduttori

15 gennaio 2025 a

a

a

In collegamento con il Tg1, Carlo Conti ha annunciato i co-conduttori del Festival di Sanremo. Per la prima serata del martedì 11 febbraio "sarò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici", ha detto Conti senza fare nomi (i "soliti sospetti" sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello). Per quanto riguarda Mercoledì 12 febbraio, per la seconda serata, al fianco di Conti ci sarà "una donna straordinaria, una guerriera, come la nostra meravigliosa Bianca Balti insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Nella terza serata del giovedi, co-conduttrici saranno "Miriam Leone, Elettra Lamborghini e la freschezza e comicità di Katia Follesa". Per la quarta serata del venerdì, invece, Mahmood "sarà al mio fianco" insieme a Geppy Cucciari "con la sua ironia", ha detto Conti. Infine per la finale di sabato al fianco di Conti ci sarà "Alessia Marcuzzi con Alessandro Cattlan e magari qualche altra sorpresa". "Tutti molto contenti e felici", ha concluso Carlo Conti.