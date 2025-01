Nunzia De Girolamo sbarca in radio con "Maschio Selvaggio". E svela una novità

11 gennaio 2025 a

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sbarcano in radio con "Maschio Selvaggio", il nuovo programma di Rai Radio2 in onda dal 12 gennaio ogni domenica dalle 12.00 alle 13.30: un originale viaggio nella "mascolinità" contemporanea per esplorarne con curiosità e ironia gli aspetti più autentici fino a quelli più esilaranti, anche mettendo in discussione stereotipi e convenzioni sociali. Un’ora e mezza di intrattenimento in un format che vedrà i due conduttori confrontarsi con i loro compagni di viaggio, prendendo spunto da notizie curiose della settimana, nazionali e internazionali, per interrogarsi sulle complessità dell’universo maschile e su come il concetto di "uomo" stia cambiando. Non mancheranno, dunque, ospiti vip che si racconteranno in maniera inedita, mentre i radioascoltatori saranno chiamati a intervenire attraverso simpatiche rubriche sentimentali che potranno offrire spunti di riflessione.

“Per me è un’esperienza molto entusiasmante perché ho sempre desiderato fare radio ed entrare in connessione con le persone attraverso uno strumento unico come la voce. Così, dopo aver intervistato quasi 200 uomini in Tv nel mio programma Ciao maschio, il viaggio nelle emozioni prosegue on air e ad accompagnarmi ci sarà il mio maschio selvaggio Gianluca Semprini con il quale torno a far coppia. La novità è che non sarà un programma solo per maschi perché ascolteremo ed intervisteremo anche le donne”, spiega Nunzia De Girolamo. “Io maschio selvaggio?”, ribatte Gianluca Semprini, “Mi viene da ridere! Nunzia è un ciclone e mi ha coinvolto, e ringrazio lei e Rai Radio2 per questa opportunità, in questa nuova avventura. Ha iniziato a prendermi in giro già prima di cominciare, dato che sono il classico 'maschio contemporaneo' in perfetta parità con mia moglie e con tre figlie femmine! Torno in radio, a Rai Radio2, festeggiando così i miei 30 anni di lavoro in diretta”.