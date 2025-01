Ascolti Tv, italiani tra Affari Tuoi e Supercoppa. Sorpresa Goldrake U

Marco Zonetti 07 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, 7 gennaio 2025, vedono in prima serata il programma Affari tuoi - Speciale Lotteria condotto da Stefano De Martino, conquistare il 37.7% di share pari a una media di 6.316.000 spettatori, vincendo la serata in percentuale (presentazione: 26.6% - 6.208.000) e anche in audience dalle ore 21.58 in poi.

Su Canale 5 la finale di Supercoppa Italiana, in diretta dalla Kingdom Arena di Riyad, con il derby che ha visto il Milan battere per 3 a 2 l'Inter, ha invece totalizzato una media di 7.404.000 telespettatori all pari a uno share del 32.6%, vincendo relativamente all'audience fino alle ore 21.58, quando la partita è terminata.

Su Rai 2, la nuova serie animata giapponese Goldrake U, "reboot" dell'anime Ufo Robot Goldrake, in prima visione assoluta, ha divertito una media di 1.087.000 telespettatori con uno share del 5.1%. Su Rai3 il film francese in prima visione Mon Crime - La colpevole sono io con Nadia Tereskiewicz e Isabelle Huppert ha siglato il 2.6% pari a 553.000 spettatori. Su Rete4 il film Hachiko - Il tuo migliore amico con Richard Gere ha invece segnato il 3.0% con una media di 610.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il cult Grease con Olivia Newton-John e John Travolta ha siglato un netto di 962.000 telespettatori con uno share del 4.8%.

Su La7 il film Quel che resta del giorno con Emma Thompson e Anthony Hopkins ha calamitato una media di 619.000 telespettatori, pari a uno share del 3.2%. Su Tv8 il film La bella e la bestia con Vincent Cassel e Léa Seydoux ha intrattenuto 417.000 telespettatori con uno share del 2.1%. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella è stato seguito da 295.000 telespettatori, con uno share dell'1.9%.

L'access prime time

Per l'approfondimento, su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 937.000 spettatori (4.1%); su Rete4 4 di sera con Roberto Poletti e Francesca Barra ottiene 730.000 spettatori e il 3.2% nella prima parte e 688.000 spettatori e il 3.0% nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese sigla una media di 1.189.000 spettatori.