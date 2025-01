Gossip, ennesima rottura per Wanda Nara: annunciato l'addio con l'ultima fiamma

Alice Antico 06 gennaio 2025 a

Wanda Nara ha sorpreso i suoi follower annunciando la separazione dal rapper argentino L-Gante attraverso un post sui social. Negli ultimi giorni, si erano diffuse voci su una crisi tra i due, accentuate dal fatto che L-Gante aveva mostrato il suo Capodanno trascorso da solo, come suggerimento della fine della loro relazione. "Oggi le nostre strade si separano per concentrarci su noi stessi e sulle nostre famiglie", ha dichiarato l'ex moglie di Mauro Icardi sui social.

Wanda ha approfondito i motivi della sua decisione, rivelando che la sua "complessa e dolorosa situazione giudiziaria" ha influenzato la scelta. Tuttavia, poco dopo l'annuncio di Wanda, anche L-Gante ha pubblicato un post sui social in cui affermava: "Questa soap opera è finita, chiudila senza di me. Non ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni". Così il rapper ha preso le distanze dalla situazione e da Wanda, facendo riferimento anche a Mauro Icardi.

Negli ultimi giorni, in aggiunta, anche la situazione tra Wanda Nara e l’ex marito Mauro Icardi ha avuto ulteriori sviluppi. Wanda ha accusato pubblicamente Icardi di aver ospitato l'attrice China Suárez nella loro casa a Nordelta, in Argentina. Ha raccontato anche che le loro figlie avrebbero scambiato la Suárez per una domestica, ignare della natura della relazione con il padre. Non è un momento facile, quindi, per Wanda Nara che, oltre alla rottura con L-Gante, si trova oggi a dover gestire le complicazioni legali dovute alla sua separazione da Icardi.