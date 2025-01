Chiara Ferragni è incinta? L'avvistamento nella clinica specializzata e quella profezia…

Alice Antico 06 gennaio 2025 a

Le speculazioni sulla possibile gravidanza di Chiara Ferragni continuano ad alzare ondate di gossip. Recentemente, poi, l’imprenditrice digitale è stata vista alla Clinica Mangiagalli di Milano, un rinomato centro per l'ostetricia, come riportato da “Today” e “Libero”. Questo avvistamento ha riacceso perciò le voci su un presunto bebè in arrivo, lasciando i fan in balia di dubbi ed in attesa di conferme o smentite. Secondo il settimanale “Oggi”, Chiara si sarebbe trattenuta nella clinica per oltre un'ora, accompagnata da guardie del corpo. Tuttavia, non è chiaro se la sua visita recente sia legata a una gravidanza sul terzo figlio o ad altre questioni personali.

Interpellata dai giornalisti, Ferragni ha scelto di non rilasciare commenti, alimentando ulteriormente la curiosità dei media. Chiara Ferragni è quindi finita di nuovo al centro dei rumours per la sua vita privata, a maggior ragione ora che intrattiene una relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che entrambi desiderino mettere su famiglia insieme, nonostante anche Tronchetti Provera abbia già tre bambini da un precedente matrimonio. La ciliegina sulla torta è stato Fabrizio Corona che ha recentemente fatto una profezia: entro aprile 2025 la coppia annuncerà l'arrivo di un bambino. Le sue parole sembrano ora trovare conferma con l'avvistamento dell'influencer alla clinica Mangiagalli. Quale sarà la verità?