MasterChef, Reza fa infuriare Cannavacciuolo: "Non le fai tu le regole". Chi vince il grembiule

MasterChef Italia, giunto alla sua quattordicesima edizione partita il 12 dicembre scorso su Sky Uno, ha visto nella sua prima puntata del 2025 una serie di eventi piuttosto scoppiettanti. Lo show culinario con protagonisti gli chef Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, di cui sono previste 12 puntate e 24 episodi, e che dovrebbe chiudere i battenti il prossimo 27 febbraio, è entrato decisamente nel vivo. Dopo le selezioni per entrare nelle Masterclass, i concorrenti hanno finalmente ottenuto l'ambito grembiule bianco ma vi sono già stati anche degli addii. Nella puntata precedente, sono stati eliminati Simon B e Giulio, a seguito di una sfida non vinta. E ieri la stessa sorte è capitata ad altri tre concorrenti.

Ilaria e Gaetano, in prima battuta, e poi Laura che ha fallito la prova delle empanadas argentine. Ieri sono anche rientrate in gioco le due riserve, Pino e Sara. Pino ha sfidato Gaetano, Ilary e Mary al Pressure Test con Sara, ed è riuscito a entrare. Al momento dell'ultimo Pressure, Reza è stato sul punto di autoeliminarsi per dare la possibilità agli altri cuochi amatoriali di proseguire la gara, facendo infuriare lo chef Cannavacciuolo: «Non le fai tu le regole del gioco, e ora dai ai ragazzi il giusto esempio. Dire faccio un passo indietro perché mi dispiace non è corretto nei loro confronti».

Altro battibecco, durante la puntata, tra lo chef Locatelli e Franco, che lo accusava di tendergli un tranello quando invece aveva sbagliato a disossare l'anatra. E meno male che all'inizio era stato lo chef Barbieri a sembrare il più cattivo di tutti, esprimendo il desiderio di mandare tutti al Pressure dopo aver assaggiato i quattro piani peggiori della Red Mistery Box, definita "rossa come il pericolo" dallo chef Locatelli. A fine puntata, sia Pino sia Sara hanno ricevuto il grembiule (entrando ufficialmente nella Masterclass) ai danni di Ilaria e Gaetano, usciti per l'appunto dal gioco assieme a Laura. È ancora lunga la strada per decretare il vincitore assoluto, che conquisterà un assegno di centomila euro, oltre alla possibilità di pubblicare un libro di ricette e di frequentare un corso di cucina presso l’Alma. Il programma su può seguire su Sky Uno ma anche in streaming sulle piattaforme pay Now e Sky Go.