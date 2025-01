Ascolti tv, Inter-Atalanta stravince la serata. Ottimi risultati per il talk di Poletti e Barra

Marco Zonetti 03 gennaio 2025 a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 2 gennaio 2024 vedono, in prima serata su Rai1, il film Qua la zampa 2 - Un amico è per sempre, con Dennis Quaid e Marg Helgelberger, conquistare una media di 2.745.000 telespettatori pari a uno share del 15.1%. Su Canale5 la semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto l'Inter battere l'Atalanta per 2 a 0, ha siglato una media di 5.389.000 spettatori pari al 25.4%, vincendo nettamente in prima serata. Su Rai2 BellaFesta con Pierluigi Diaco ha divertito una media di 941.000 spettatori pari al 5.6%, quarto programma più visto in prima serata. Per la precisione, il dato è del 6.5% con lo scorporo dell'anteprima, e con picco del 10.53% alle 24.01, portando in quel momento Rai2 a essere la prima rete.

A seguire, in tarda serata, su Rai2 Monica Setta con Generazione Z ha attirato una media di 302.000 spettatori pari a un ottimo 5.6% di share. Su Rai3, il film documentario Sulle orme del K2, con Massimiliano Ossini ha ottenuto una media di 839.000 telespettatori pari al 4.3%. Su Rete4, bene Zona bianca con Giuseppe Brindisi, che ha ottenuto una media di 891.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1, inossidabile il cult natalizio Mamma, ho perso l'aereo con Macaulay Caulkin, che è stato visto da una media di 2.153.000 telespettatori pari all'11.9%, terzo programma più visto in prima serata. Su La7 il film Rebel Pope ha segnato 787.000 teste con il 3.7% di share. Su Tv8 il film Il profumo del mosto selvatico con Keanu Reeves ha visto sintonizzarsi 453.000 teste pari al 2.5%. Sul Nove, Oblivion - Ti sfascio una canzone ha divertito 256.000 spettatori pari all'1.9%.

In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha intrattenuto 5.923.000 spettatori pari al 26.9%. Su Rai3 Blob ha calamitato 1.151.000 teste pari al 5.8% e - a seguire - Via dei Matti N.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni ha ottenuto una media di 969.000 spettatori pari al 4.7%. Dopo Il cavallo e la torre di Marco Damilano (1.176.000 - 5.5%), Un posto al sole ha tenuto con il fiato sospeso 1.543.000 irriducibili pari al 7.0%. Su Rete4, malgrado la partita, bene 4 di Sera con Roberto Poletti e Francesca Barra. Il programma ha siglato il 4.0% pari a 865.000 spettatori nella prima parte e il 4,0% con 886.000 nella seconda. Su La7, Marianna Aprile e Luca Telese con il loro In Onda hanno calamitato 1.233.000 telespettatori pari al 5.6%.