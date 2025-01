Ascolti tv, sfida tra film a Capodanno: chi vince. De Martino sempre da record

Marco Zonetti 02 gennaio 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 1 gennaio 2025, vedono su Rai1 il film in prima visione Togo - Una grande amicizia con Willem Dafoe totalizzare il 16.1% di share pari a una media di 2.676.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, il film Il primo Natale di e con Ficarra & Picone ha ottenuto uno share medio del 14.3% pari a 2.231.000 teste. Su Rai2, Delitti in Paradiso - Un Natale nel mirino con Don Gilet, Don Warrington ed Elizabeth Bourgine ha siglato una media di 1.155.000 spettatori pari al 6.9%. A seguire, il film Una tata in incognito ha totalizzato l'8.1% e una media di 1.775.000 teste e, a tarda notte, Monica Setta con Storie di donne al bivio ha conquistato un notevole 7.1% di share pari a una media di 310.000 spettatori. Su Rai3 Viva Puccini, condotto da Bianca Guaccero per celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, ha conquistato il 5.0% di share pari a una media di 750.000 telespettatori (Presentazione: 4.5% - 842.000).

Su Rete4 il film Nemico pubblico con Will Smith segna invece una media di 872.000 teste pari al 5.6% di share. Su Italia1 il film Forrest Gump di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright Penn ha intrattenuto una media di 1.120.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su La7, Il film Adaline - L'eterna giovinezza con Blake Lively e Harrison Ford ha appassionato il 4.6% della platea pari a una media di 799.000 spettatori. Sul Nove, La Corrida Remix con Amadeus sigla il 4.2% di share con una media di 605.000 spettatori. Su Tv8 il film Frankenstein Junior di Mel Brooks con Gene Wilder, Teri Garr e Marty Feldman ha divertito 540.000 spettatori pari al 3.3%.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 25.9% della platea con 5.027.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia segna il 15.8% con 3.065.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 6.3% con 1.221.000 irriducibili. Sul Nove, Paolo Conticini con Cash or Trash - Xmas Edition ha totalizzato il 3.2% pari a 609.000 telespettatori. A mezzogiorno, su Rai1, il Concerto di Capodanno con l'Orchestra e il Coro del Teatro la Fenice di Venezia, guidati dal Maestro Daniel Harding, ha conquistato il 25.9% di share pari a 3.112.000 spettatori; e nel pomeriggio su Rai2 il Concerto di Capodanno con il Maestro Riccardo Muti a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Vienna ha invece totalizzato il 16.9% pari a 2.105.000 appassionati.