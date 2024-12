Sanremo, indiscrezione-bomba sul PrimaFestival: chi c'è in pole position

21 dicembre 2024 a

Quando il Natale è alle porte, la settimana di Sanremo sembra già più vicina. Se Carlo Conti ha comunicato da tempo i nomi dei cantanti in gara e che al timone del DopoFestival ci sarà Alessandro Cattelan (insieme a Selvaggia Lucarelli), poco filtra sul PrimaFestival. Chi potrebbe aprire le danze delle cinque serate della kermesse? Stando a quanto riporta l'Adnkronos, Bianca Guaccero e Gabriele Corsi sarebbero in pole position per guidare la striscia quotidiana che va in onda nell'access prime time di Rai 1.

L’attrice, che stasera darà tutto per la finale di "Ballando con le Stelle" e il conduttore di "Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo" potrebbero presto essere nominati nuovi conduttori del programma che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di Sanremo, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road, girando per la città dei fiori. La striscia, giunta alla nona edizione, dovrebbe partire su Rai 1 già dal weekend precedente all'inizio di Sanremo, venerdì 7 febbraio.