Ascolti tv, l'acuto di Clerici e The Voice Kids. Quarto Grado o Far West, chi ha vinto

Come ogni venerdì in prima serata, anche ieri - 6 dicembre 2024 - abbiamo assistito alla consueta sfida tra il talent di Rai1 The Voice Kids e la serie di Canale5 Il Patriarca.

Quanto agli ascolti, il programma condotto da Antonella Clerici, affiancata dai giurati Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, ha nuovamente prevalso con una media di 3.826.000 spettatori pari al 24.0% di share, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa. La fiction con Claudio Amendola e Antonia Liskova ha invece siglato una media di 2.180.000 individui all'ascolto pari al 13.2%, in lieve crescita rispetto alla settimana scorsa.

Per quanto concerne gli altri programmi, su Rai2 il film Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito, segna il 2.5% pari a 437.000 spettatori.

Su Rai3 Farwest con Salvo Sottile ha segnato una media di 464.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Su Rete4, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato una media di 1.186.000 spettatori pari all'8.3%, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata.

Su Italia1, il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri con Logan Lerman ha ottenuto il 4.4% di share pari a 778.000 teste.

Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 5.7% pari a una media di 801.000 spettatori.Sul Nove l'ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza spalleggiato da Andrea Zalone ha divertito una media di 1.034.000 teste con il 5.7% di share (picco di 1.227.000 teste, quarto canale nazionale durante la messa in onda).

Su Tv8, il film 007 Skyfall con Daniel Craig, Javier Bardem Judy Dench ha coinvolto il 2.2% della platea pari a 356.000 individui all'ascolto.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha totalizzato il 27.6% con 5.560.000 affezionati, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia ha conquistato il 13.4% con 2.700.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.3% pari a 1.483.000 irriducibili. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è ottiene il 2.0% con 399.000 teste nella prima parte e il 2.6% con 533.000 nella seconda.

Quanto all'approfondimento: su Rai1 Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti - ospite Claudio Baglioni - raggiunge il 22.3% con 4.245.000 individui all'ascolto; su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post totalizza il 2.2% pari a 433.000. Il cavallo e la torre con Marco Damilano su Rai3 stabile al 5.8% pari a 1.143.000; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera sigla il 5.0% pari a 979.000 nella prima parte e il 4.7% con 964.000 nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista l'8.2% con 1.659.000 telespettatori.

Al pomeriggio, su Rai2, è da sottolineare il successo di Ore14 condotto da Milo Infante, che totalizza l'8.5% di share con 934.000 spettatori e, a seguire, di Bellamà di Pierluigi Diaco che sigla il 7.1% con una media di 631.000 affezionati, con un picco del 9.3% di share. Rivitalizzando entrambi la Seconda Rete, che per anni ha navigato su percentuali del 2-3% in fascia pomeridiana.

Da segnalare, per quanto riguarda le piattaforme, il record di visualizzazioni per la docuserie Nella mente di Narciso condotta su RaiPlay dalla criminologa Roberta Bruzzone. Prodotto da La Casa Rossa per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il programma è risultato nella sua prima settimana l'Original più visto di RaiPlay, con ottimo riscontro fra i giovani e fra il pubblico femminile.