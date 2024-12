Ascolti tv, Bova supera le star turche. Del Debbio-Formigli, chi vince il duello dei talk

Marco Zonetti 06 dicembre 2024 a

Come ogni giovedì sera, gli ascolti e i dati Auditel di ieri 5 dicembre 2024, in prima serata, ruotano attorno alla sfida tra Don Matteo 14 con Raoul Bova e Nino Frassica, e la serie turca di Canale5 Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Senza contare il duello dell'approfondimento fra Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 e Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7. Insidiati dalla Coppa Italia su Italia1 con la vittoria della Lazio per 3 a 1 sul Napoli.

Chi avrà vinto? Vediamo subito. Don Matteo ha totalizzato una media di 3.965.000 spettatori pari al 21.6% di share, in lieve calo, mentre Endless Love ha radunato il 12.4% della platea con 2.417.000 appassionati.

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio ha informato 954.000 persone con il 6.5% di share, mentre su La7- Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli ha totalizzato il 5.9% con 858.000 spettatori. Lazio-Napoli ha invece appassionato 2.790.000 tifosi pari al 13.2% di share, secondo programma più visto in prime time.

Quanto agli altri programmi, su Rai2, Delitti in famiglia - Davanti ai miei occhi con Stefano Nazzi ha appassionato 391.000 teste, pari al 2.0% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice ha segnato una media di 806.000 affezionati pari al 4.6% di share (presentazione: 709.000 - 4.6%). Su Tv8, la finale di X-Factor ha tenuto con il fiato sospeso 867.000 spettatori pari al 4.5% e sul Nove Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi ha radunato 379.000 teste con l'1.9%.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista su Rai1 il 26.2% pari a 5.829.000 affezionati, e Striscia la Notizia condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene il 13.2% con 2.927.000. Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 6.9% della platea pari a 1.547.000 teste. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è totalizza il 2.2% pari a 479.000 teste nella prima parte, e il 2.7% con 612.000 nel programma vero e proprio (presentazione: 2.0% - 431.000).

Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque Minuti totalizza il 23.8% pari a 4.988.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla il 2.1% pari a 467.000 teste; su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la torre segna il 5.7% con 1.209.000 individui all'ascolto; Paolo del Debbio con 4 di sera raduna il 4.9% nella prima parte con 1.042.000 teste e il 4.4% con 988.000 nella seconda; Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista invece l'8.2% con 1.822.000.