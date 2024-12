Ascolti tv, Vincenzo Malinconico batte la serie turca. Solito dominio di Amici

Marco Zonetti 16 dicembre 2024 a

Gli ascolti e i dati Auditel di domenica 15 dicembre 2024 vedono su Rai1, in prima serata, il terzo appuntamento con la seconda stagione della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso - interpretato da Massimiliano Gallo - conquistare il 16.9% di share pari a una media di 2.845.000 spettatori, confermandosi programma più visto della domenica e stabile rispetto a sette giorni fa.

Su Canale5 la nuova serie turca Tradimento ha segnato invece il 13.0% pari a una media di 2.134.000 individui all'ascolto, in calo rispetto alla settimana scorsa.

Su Rai2 il telefilm 9-1-1 ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuck, e interpretato da Angela Bassett, Connie Britton e Peter Krause, ha conquistato il 3.2% di share con una media di 639.000 appassionati e - a seguire - lo spin-off 9-1-1 Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler si è aggiudicato il 3.4% pari a 634.000.

Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci sigla una media di 1.535.000 individui all'ascolto pari all'8.4% di share, preceduto da Report Lab (4.2% - 836.000) e da una presentazione che ha totalizzato il 5.8% pari a 1.169.000 teste. Report Plus segna invece una media di 796.000 teste pari al 5.3%.

Su Rete4, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 4.8% di share con un'audience di 666.000 teste.

Su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni conquista il 10.2% di share pari a 1.373.000 individui all'ascolto (4.8% con 970.000 nella presentazione).

Su Tv8, il film The Twilight Saga: New Moon con Kristen Stewart e Robert Pattinson ha conquistato l'1.2% pari a 202.000 spettatori. Su La7 il film A Civil Action con John Travolta e Robert Duvall. ha attirato l'1.8% della platea pari a 307.000 appassionati.

Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio conquista il 10.9% di share pari a una media di 2.122.000 affezionati, seguito dal segmento Il Tavolo che ha attirato invece l'8.9% della platea pari a 1.038.000 teste.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino conquista il 27.3% pari a 5.492.000 spettatori. Su Canale5, Paperissima Sprint ha divertito il 12.9% della platea pari a 2.590.000 teste. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti ha conquistato il 4.7% con 927.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.1% con 825.000 nella seconda.

Su La7, In altre parole... domenica con Massimo Gramellini - con ospite Gianfranco Fini - ha radunato il 3.3% della platea pari a una media di 670.000 spettatori.

In fascia preserale su Rai1, L'Eredità - La sfida dei sette condotto da Marco Liorni ha conquistato il 19.9% pari a 3.122.000 spettatori, e nel segmento L'Eredità il 22.8% pari a una media di 4.055.000. Gerry Scotti con Samira Lui alle redini de Gira la ruota della fortuna su Canale5 hanno siglato il 17.6% con 2.647.000 affezionati, mentre La ruota della fortuna ha ottenuto il 19.4% pari a 3.555.000. Sul Nove, la presentazione di Che tempo che fa ha totalizzato 1.352.000 telespettatori pari al 6.8%, preceduta da Che tempo che farà e i suoi 494.000 pari al 2.7%.

Al mattino, su Rai1, Uno Mattina in Famiglia per Telethon con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta ha conquistato nella prima parte una media di 511.000 spettatori pari al 17.6%, e nella seconda 1.294.000 pari al 22.8%. A seguire, bene come sempre Check-Up condotto da Luana Ravegnini che ha informato il 20.2% della platea con 1.268.000 spettatori. A sua immagine con Lorena Bianchetti ha invece totalizzato 1.330.000 teste pari al 19.5%. La Santa Messa ha richiamato 1.205.000 fedeli pari al 19.3%, mentre lo Speciale Tg1 con la visita di Papa Francesco in Corsica ha conquistato 1.682.000 spettatori e il 19.4% di share. A seguire, l'Angelus ha segnato il 21.1% pari a 1.682.000 teste. Linea Verde, sempre su Rai1, ha raccolto il 24.9% pari a 2.959.000 spettatori (presentazione: 20.8% - 2.084.000).

Su Rai2, invece, Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura ha divertito 405.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 546.000 con il 5.8% nella seconda. Su Canale5, la Santa Messa è stata invece seguita da 932.000 spettatori pari al 14.6%. A seguire, Melaverde ha intrattenuto il 18.3% della platea pari a 1.770.000 individui all'ascolto.

Al pomeriggio, su Rai1, il salotto di Domenica In con Mara Venier ha siglato il 17.4% con 2.317.000 persone nella presentazione, il 20.0% con 2.546.000 nella prima parte, il 17.8% con 2.002.000 nella seconda e i Saluti di Mara hanno raccolto il 15.9% con 1.775.000 teste. A seguire, Da noi... a ruota libera con Francesca Fialdini ha siglato il 16.4% con una media di 2.146.000 spettatori. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi ha conquistato il 24.3% di share con 3.015.000 spettatori, leader incontrastato di fascia. A seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha siglato il 20.0% con 2.179.000 e, nei Giri di Valzer, il 19.5% con 2.405.000 affezionati (I Saluti: 18.0% - 2.585.000), anche in questo caso leader del suo slot.