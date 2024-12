Ballando con le stelle, il mea culpa di Mariotto: "Mi sono sentito male, mi dispiace"

15 dicembre 2024 a

Il mea culpa di Guillermo Mariotto è arrivato a metà puntata, quando lo stilista è stato chiamato al centro della pista da Milly Carlucci. Dopo giorni di ipotesi e di supposizioni, il pubblico di "Ballando con le stelle" ha scoperto la verità. "Sono qui a fare mea culpa. Ho dovuto assentarmi con sommo dispiacere. Mi sono sentito male, con tutto lo stress e quello che la mia vita sta succedendo": sono queste le prime parole che il giurato, di fronte alle telecamere, ha pronunciato rivolgendosi direttamente ai telespettatori che, settimana dopo settimana, hanno seguito il dancing-show di Rai 1.

Dispiaciuto e un po' in imbarazzo, Mariotto ha cercato di spiegare il motivo per cui, nel corso dell'ultima diretta, è scappato dallo studio senza avvisare o spiegare chiaramente il motivo dell'emergenza. Comportamento, questo, che ha richiesto un intervento da parte della conduttrice e della Rai. "Devo scusarmi in tutti i modi possibili che esistano perché ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, alla Rai, al pubblico mio adorato. Mi dispiace", ha scandito lo stilista nel video mandato in onda prima del suo arrivo.

Mariotto si è presentato con un mazzo di rose rosse e le ha donate a Milly Carlucci. "Aspetta. Accetto i tuoi fiori. Il pubblico ha capito il momento difficile e tutto quello che succede, ma adesso guardami negli occhi. Ci mettiamo lì e siamo molto ma molto seri", lo ha redarguito la conduttrice. L'applauso del pubblico, dei concorrenti e dei maestri è arrivato poco dopo, quando la tensione è scesa e il programma ha ripreso il suo ritmo tra esibizioni e commenti.