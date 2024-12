Ballando con le stelle, Mariotto "torna in giuria" e cita Pirandello: cosa filtra

14 dicembre 2024 a

Manca poco all'attesa semifinale di Ballando con le stelle e la presenza di Guillermo Mariotto in giuria sembra ormai certa. Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, lo stilista è pronto a rientrare in trasmissione e ad alzare di nuovo le palette. L'indiscrezione arriva dopo giorni di interrogativi e voci di ogni genere. "Lo decide il Padreterno e lo decide la Madonna", ha detto il diretto interessato a FanPage in merito a un suo ritorno nel programma, senza però specificare quale sarà effettivamente il suo futuro in Rai.

"Sarà Milly a dirlo": futuro in bilico per Mariotto, cosa filtra

Mariotto, che mai ha nascosto di essere ironico, ha poi proseguito citando Pirandello e attualizzando le parole dell'autore alludendo alla cancellazione del suo profilo Instagram: "E l’amore guardò il tempo e rise, perchè sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno, e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore per un tempo che non esisteva. Fuggì senza allontanarsi, ritornò senza essere partito, il tempo moriva su Instagram e lui restava".

Risolto il giallo su Guillermo Mariotto: la decisione finale sul giurato di Ballando

Milly Carlucci, la padrona di casa, si era espressa sul caso qualche giorno fa, quando ancora la vicenda era poco chiara. Sulla fuga dagli studi del dancing-show, la conduttrice al Corriere della Sera ha detto: "All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro...". "Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno", ha aggiunto la professionista.