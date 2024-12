Ballando con le stelle, dov'è Mariotto? Quel posto vuoto in studio...

14 dicembre 2024 a

La semifinale di Ballando con le stelle è iniziata e Guillermo Mariotto in studio non c'è. Dopo un tam tam impazzito di ipotesi e di ricostruzioni, il ritorno dello stilista in giuria si fa attendere. La sedia, posta accanto a quella di Selvaggia Lucarelli, è al momento vuota. Milly Carlucci, come di routine, ha salutato calorosamente il suo pubblico. Poi ha preso di petto lo spinoso argomento. "Non si è parlato di altro questa settimana. Tornerà colui che da 20 anni con gioia e tormento occupa ogni puntata? Lo scopriremo nel corso della serata", ha assicurato la conduttrice del dancing-show.

Risolto il giallo su Guillermo Mariotto: la decisione finale sul giurato di Ballando

Mariotto aveva lasciato lo studio di Ballando con le stelle lo scorso 30 novembre senza dare alcun preavviso o spiegazione. In un primo momento si era parlato di "motivi di lavoro", poi di "problemi di salute". Da quel momento è cresciuta la curiosità sul futuro del giurato in Rai. Coreografia dopo coreografia, i concorrenti si stanno alternando in pista, ma l'incognita resta. Possibile che Milly comunichi a tutti la decisione presa dal servizio televisivo pubblico e dai produttori del programma nei prossimi minuti? L'ipotesi più credibile è che, quando i giudici dovranno alzare le palette, la padrona di casa renderà nota la scelta fatta.