Striscia la notizia, ritorna la coppia Greggio-Iachetti: i numeri da record dei conduttori

08 dicembre 2024 a

a

a

Da lunedì 9 dicembre, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano al timone di Striscia la notizia. Per la coppia, che subentra al duo siciliano formato da Sergio Friscia e Roberto Lipari, si tratta della 31esima stagione consecutiva dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Inoltre, per la 25esima volta, festeggeranno il Natale assieme ai telespettatori di Striscia. Con 2.683 puntate condotte insieme, il duo Greggio-Iacchetti è il più longevo della storia di Striscia. Ezio Greggio, 4.339 puntate in curriculum, è al tg satirico fin dal primo giorno: il 7 novembre 1988. Enzo Iacchetti invece debutta nel varietà di Antonio Ricci il 26 settembre 1994 e, a oggi, ha condotto 2.869 puntate.

Chi vince tra la Prima della Scala e la replica de Il Volo. Bene 4 di sera Weekend

Ezio Greggio è raggiante per il ritorno: «Sono felice di essere il Babbo Natale di Striscia e portare me e il mio socio sul bancone di Striscia come regalo ai nostri telespettatori. Sono seduto su quella poltrona dal 1988, 36 anni nello show di Antonio Ricci, lo spettacolo più bello della storia della tv italiana: praticamente ho passato a Striscia più di metà della mia vita. E ci resterò fino al 2124! Poi forse mi riposo, forse! Buone feste… sto tornando… Nando… Nando… ah Nando. W Striscia».

"L'ultima cosa che vorrei fare...": Salemi scoppia in lacrime a Verissimo

Enzo Iacchetti lo segue a ruota: «La trentunesima volta sul bancone di Striscia insieme a Ezio è come se fosse la prima. Stessa gioia di incontrare tutti e di mettermi a disposizione con lo stesso impegno di sempre. Ho da sempre pensato che fare Striscia è un privilegio per chi fa il mio mestiere. Sono pronto. Anzi no. Prontissimo».