Giulia Salemi scoppia in lacrime a Verissimo: "L'ultima cosa che vorrei fare..."

Giulia Salemi è pronta a diventare mamma e non vede l'ora di abbracciare il suo piccolino. "È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno", ha raccontato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, il programma di interviste targato Mediaset. Poi, quando la conduttrice le ha fatto leggere una lettera scritta per lei dal padre Mario, l'influencer non ha trattenuto le lacrime. "Voglio dirti una cosa che non ti ho mai detto. Io e tua madre non siamo stati un grande esempio di famiglia, lo so. Ma guardandoti con Pierpaolo mi accorgo che tu hai fatto tutto per essere una madre straordinaria e costruire quella famiglia che forse ti è mancata", ha scritto il papà di Giulia.

Il secondo colpo di scena c'è stato quando Silvia Toffanin ha svelato alla sua ospite di avere per lei anche un messaggio della mamma. "Stai formando una famiglia con accanto un uomo che ti rispetta e ti ama. Sono convinta che crescerete vostro figlio con sani valori. Questo figlio è una benedizione di Dio, ma è anche una sfida. Ti auguro di affrontarla con forza e coraggio", ha detto Fariba alla figlia. Salemi a quel punto non ha potuto non confessare di avere un rapporto conflittuale con la mamma: "Amo mia mamma in una maniera viscerale, sono pazza di lei, guai a chi me la tocca poi non so perché abbiamo sempre avuto un rapporto conflittuale che ci ha portato a discutere, ad allontanarci, lei è molto permalosa. Mi dispiace perché l'ultima cosa che vorrei è ferirla", ha ammesso.