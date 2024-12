Ascolti tv, chi vince tra la Prima della Scala e la replica de Il Volo. Bene 4 di sera Weekend

Marco Zonetti 08 dicembre 2024 a

a

a

Prima serata televisiva speciale, quella di ieri sabato 7 novembre 2024, che ha visto su Rai1, dopo la Prima alla Scala, il film Cyrano con Peter Dinklage, sfidare la replica della seconda parte de Il volo - Tutti per uno su Canale5.

Il film si è fermato a una media di 402.000 spettatori pari al 3.3% di share, mentre l'evento Mediaset con i "tre tenorini" Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha conquistato il 22.9% pari a 2.933.000 affezionati.

Quanto agli altri programmi della serata di ieri, su Rai2 il primo episodio del telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore, Stephanie Sigman e Alex Russell, intitolato Battiti, ha richiamato 895.000 appassionati pari al 5.2% di share. Il secondo, dal titolo Alla fine della strada ha invece raccolto il 4.9% pari a 768.000.

Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha calamitato il 5.0% della platea pari a 826.000 teste (presentazione: 2.7% - 482.000).

Su Rete4 il film Commando con Arnold Schwarzenegger e Rae Dawn Chong ha divertito una media di 738.000 spettatori con una percentuale del 4.7%.

Su Italia1, la pellicola di animazione Sonic - Il film ha appassionato una media di 824.000 individui all'ascolto equivalente al 5.2% di share.Su La7, In altre parole di Massimo Gramellini conquista il 6.2% di share con una media di 1.030.000 spettatori, terzo programma più visto in prime time. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha totalizzato il 2.4% pari a 405.000 appassionati.

Accordi & Disaccordi sul Nove, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ha invece segnato 501.000 teste pari al 3.4% di share.

In access prime time, su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia si porta a casa il 23.3% pari a 4.183.000 affezionati. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è sigla il 2.2% con 390.000 teste nella prima parte e il 3.9% con 688.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 5.0% pari a 904.000 mentre su Rete4, ottimo risultato per Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend che totalizzano il 5.3% con 943.000 teste nella prima parte e il 5.2% con 929.000 nella seconda.

In fascia preserale, su Rai1, l'opera La forza del Destino di Giuseppe Verdi (condotta come sempre da Milly Carlucci e Bruno Vespa) ha totalizzato - dalle 18.00 alle 22.19 - una media di 1.603.000 spettatori pari al 10.2% di share (presentazione: 14.5% - 1.673.000). Mentre Gerry Scotti e Samira Lui su Canale5 hanno conquistato complessivamente con La ruota della fortuna il 25.5% con 3.689.000. Su Rete4, la dizi turca La promessa raccoglie il 4.4% con 747.000. Su La7 Famiglie d'Italia con Flavio Insinna sigla il 2.3% pari a 335.000 teste.

Gli ascolti delle prime alla Scala negli anni precedenti

L'anno scorso, la Prima alla Scala totalizzò sempre su Rai1 l'8.4% di share con 1.411.000 spettatori (presentazione 17.2% - 1.813.000). Quanto ai risultati degli anni precedenti, il 7 dicembre 2022 su Rai1, dalle 18.00 alle 21.31, il Boris Godunov di Modest Petrovič Musorgskij totalizzò il 9.1% di share con 1.495.000 spettatori (presentazione: 17.1% - 1.870.000). Nel 2021, la Prima alla Scala con il Macbeth di Giuseppe Verdi ottenne una media di 2.064.000 spettatori e il 10.5% di share (15.4 - 1.976.000 nella presentazione). Nel 2020, la Prima scaligera "a porte chiuse" causa Covid-19 radunò 2.608.000 spettatori con il 14.7% di share (presentazione: 2.116.000 - 16%). Nel 2019, l'ultima Prima alla Scala in era pre-pandemia, con la rappresentazione della Tosca di Giacomo Puccini, conquistò invece un ascolto medio di 2.856.000 appassionati pari al 15% (presentazione: 1.947.000 – 14.2%).

Nel 2018 l'Attila di Verdi attirò 1.938.000 individui all'ascolto con il 10,8%, nel 2017 l'Andrea Chénier di Umberto Giordano ne radunò 2.077.000 con l’11,1%; nel 2016, quando la Rai dell'allora direttore generale Antonio Campo Dall'Orto decise di trasmettere per la prima volta in diretta l’evento, Rai1 con la Madama Butterfly di Puccini ottenne 2.645.000 telespettatori pari al 13.49% di share.