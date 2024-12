Ascolti tv, Fagnani prende il volo con le sue Belve. Fiction: chi vince la sfida

Marco Zonetti 04 dicembre 2024 a

a

a

Serata televisiva del martedì, quella di ieri 3 dicembre 2024, caratterizzata dal consueto duello dell'approfondimento con È sempre Cartabianca contro diMartedì. Sfida anche tra la fiction di Rai1 Libera e la serie turca Endless Love su Canale5. E poi ancora, su Rai2, Belve, su Italia1 gli ottavi di Coppa Italia con Milan-Sassuolo, su Tv8 il live di X-Factor. Su Rai3, spazio allo Speciale di Un giorno in pretura dedicato alla sentenza di ergastolo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Come sono andati gli ascolti, vediamo subito. Il talk show È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato il 5.9% pari a 789.000 spettatori, mentre l'appuntamento con Giovanni Floris e il suo diMartedì ha attirato una media di 1.378.000 spettatori pari all'8.1% di share.

Testa a testa tra L'amica geniale e il Grande Fratello. Vola Porro con Meloni

La fiction Libera con Lunetta Savino ha conquistato il 17.6% di share pari a una media di 3.150.000 spettatori, stabile rispetto alla scorsa settimana, e la dizi turca Endless Love con Burak Özçivit e Neslihan Atagül ha siglato invece il 13.9% pari a 1.825.000 affezionati. Belve condotto da Francesca Fagnani - ospiti Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo - ha appassionato una media di 1.684.000 spettatori pari al 9.9% di share in netta crescita rispetto a sette giorni fa. Gli ottavi della Coppa Italia di calcio con la partita Milan-Sassuolo hanno tenuto con il fiato sospeso 1.819.000 teste pari all'8.9%, e il live di X-Factor ha segnato il 2.9% con una media di 447.000 individui all'ascolto. Su Rai3 lo Speciale Un Giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi dedicato al processo di Stefano Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha visto la condanna all'ergastolo per l'assassino, ha radunato 789.000 teste pari al 5.5% di share. E infine, sul Nove, il film Un magico Natale con Lindy Booth e Paul McGillion ha divertito 394.000 teste pari al 2.1% di share.

"Bonolis? Ecco chi ha tradito chi": Sonia Bruganelli non si nasconde più

In access prime time, Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha segnato 4.877.000 spettatori (23.5%), mentre - a seguire - Affari Tuoi con Stefano De Martino raduna 5.911.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.041.000 spettatori pari al 14.0%, e su Rai2 TG2 Post con Manuela Moreno totalizza 716.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano è visto da 1.225.000 spettatori (5.8%) mentre Un Posto al Sole ha tenuto con il fiato sospeso 1.493.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 1.098.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 1.043.000 spettatori e il 4.8% nella seconda. Su La7 8 e 1/2 con Lilli Gruber raccoglie 1.894.000 spettatori e l’8.7% Sul Nove Chissà Chi è condotto da Amadeus raccoglie 475.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda.