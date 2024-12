Ascolti tv, testa a testa tra L'amica geniale e il Grande Fratello. Vola Porro

Marco Zonetti 03 dicembre 2024 a

Consueta sfida televisiva del lunedì in prima serata, quella di ieri 2 dicembre 2024, tra la fiction di Rai1 e il reality di Canale5. Nel caso specifico, L'amica geniale, tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, e il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Nella puntata di ieri sera, nessun eliminato ma quattro concorrenti in nomination, ovvero Federica Petagna, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi. L'inquilino della casa preferito dal pubblico si è invece rivelato Javier Martinez.

Tornando all'Auditel, il lunedì sera vede anche il duello dell'approfondimento fra Rai3 con Lo stato delle cose di Massimo Giletti e Rete4 con Quarta Repubblica di Nicola Porro, che ieri sera ha intervistato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che ha avuto ospite, fra gli altri, il direttore del Tempo Tommaso Cerno.

Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. L'amica geniale, tratta dalla saga letteraria di Elena Ferrante e interpretata da Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, ha conquistato complessivamente il 17.8% di share pari a una media di 3.125.000 spettatori (per la precisione 3.307.000 pari al 16.7% nel primo episodio e, in tarda serata, 2.954.000 pari al 19.2% nel secondo), programma più visto in prime time.

Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini e affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, ha invece totalizzato una media di 2.226.000 telespettatori pari a uno share del 17.5%, in crescita.

Lo stato delle cose ha invece siglato il 4.2% pari a 700.000 spettatori, mentre Quarta Repubblica vola al 6.1% con una media di 900.000 individui all'ascolto.

Quanto agli altri programmi: su Rai 2 il secondo appuntamento con RaiDuo con Ale e Franz ha ottenuto nella presentazione 887.000 telespettatori con uno share del 4.2%, e nel programma vero e proprio una media di 784.000 telespettatori con uno share del 4.2% (RaiDuo Behind the Scenes: 461.000 - 3.4%).

Su Italia1 la serie Attacco al potere: Paris has fallen, con Tewfik Jallab e Ritu Arya, ha siglato un netto di 1.196.000 telespettatori con uno share del 6.2%.

Su La7 La torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto 818.000 telespettatori, pari a uno share del 4.6%.

Su Tv8 il GialappaShow con la Gialappa's Band ha divertito una media di 583.000 telespettatori con uno share del 4.9%. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 360.000 telespettatori, share 2.6%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista 5.700.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia raccoglie 2.951.000 spettatori pari al 13.7% (Striscia tra poco: 3.043.000 - 14.5%). Su Rai3, Un Posto al sole ha appassionato 1.578.000 irriducibili pari al 7.2% di share. Su Tv8, 100% Italia con Nicola Savino sigla l'1.8% pari a 388.000 affezionati. Sul Nove Chissà chi è con Amadeus si ferma a 473.000 spettatori con il 2.2% di share nella prima parte e a 600.000 con il 2.8% nella seconda.

Per l'approfondimento, su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.774.000 spettatori (22.8%); su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno sigla 532.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.350.000 spettatori (6.4%); su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.088.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 1.106.000 spettatori e il 5.1% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla una media di 1.805.000 spettatori (8.3%).

Da segnalare, nel pomeriggio di Rai2, gli ormai consolidati ottimi ascolti di Ore14 con Milo Infante, che vola all'8.9% di share e, a seguire, di Pierluigi Diaco con il suo BellaMà che si aggiudica un ottimo 6.5%, sfiorando il picco dell'8%. Da ricordare sempre che, fino a pochi anni fa, la fascia pomeridiana della Seconda Rete Rai era inchiodata su una media del 2-3% di share.