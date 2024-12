Ascolti tv, vola Ballando con le stelle. Sorpresa sul podio della prima serata

Marco Zonetti 01 dicembre 2024 a

Prima serata televisiva quella di ieri, sabato 30 novembre 2024, che ha visto lo show di punta di Rai1 Ballando con le stelle, giunto al suo decimo appuntamento stagionale e alla prima semifinale (con il ripescaggio di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina), cimentarsi contro la replica del concerto de Il Volo - Tutti per uno su Canale5.

Quanto agli ascolti, il talent danzante condotto da Milly Carlucci, affiancata dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ha stravinto con una media di 3.734.000 spettatori pari al 29.0% di share, in ulteriore crescita rispetto a sette giorni fa, mentre "i tre tenorini" Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno divertito il 13.0% della platea pari a una media di 1.792.000 spettatori.

Scontro finale tra Bruganelli e Lucarelli. E Matano la smentisce

Per quanto concerne gli altri programmi in prime time: su Rai2 il primo episodio del telefilm S.W.A.T. con Shemar Moore, Stephanie Sigman e Alex Russell, intitolato Fare pace, ha richiamato 813.000 appassionati pari al 4.5% di share. Il secondo, dal titolo Ikigai, ha invece raccolto il 4.8% pari a 791.000. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con il geologo Mario Tozzi ha calamitato il 3.1% della platea pari a 522.000 teste.

Su Rete4 il film ... continuavano a chiamarlo Trinità con l'inossidabile coppia Bud Spencer e Terence Hill ha divertito una media di 928.000 spettatori con una percentuale del 5.8%. Su Italia1, il film di animazione GGG - Il grande gigante gentile ha appassionato una media di 896.000 individui all'ascolto equivalente al 5.5% di share.

Ballando con le stelle, perché Nina Zilli si ritira: "Sto piangendo da ieri"

Su La7, In altre parole di Massimo Gramellini conquista il 6.1% di share con una media di 1.077.000 spettatori, quarto programma più visto in prime time. Su Tv8, la Formula 1 con il Gp Qatar ha totalizzato il 2.6% pari a 448.000 appassionati. Accordi & Disaccordi sul Nove, condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ha invece segnato 376.000 teste pari al 2.4% di share.

In access prime time, su Rai1, Ballando... Tutti in pista con Milly Carlucci conquista il 23.6% di share con 4.410.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la Notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia si porta a casa il 15.5% pari a 2.893.000 affezionati, preceduto da Striscia fra poco con i suoi 2.698.000 spettatori pari al 14.8%. Sul Nove, Amadeus con Chissà chi è sigla il 2.5% con 464.000 teste nella prima parte e il 3.0% con 559.000 nella seconda.

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 2.8% pari a 530.000 mentre su Rete4, ottimo risultato per Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend che totalizzano il 5.2% con 952.000 teste nella prima parte e il 5.2% con 981.000 nella seconda.