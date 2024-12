Guillermo Mariotto, la fuga da Ballando è un caso: il retroscena e la reazione di Milly Carlucci

01 dicembre 2024 a

Piccolo giallo nella puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 30 novembre. Si tratta della misteriosa "scomparsa" di Guillermo Mariotto: il giudice ha lasciato la diretta senza dare spiegazioni lasciando in imbarazzo tutto lo studio. Dyrante il programma era parso rivolgersi a un autore, "Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare" ha detto rivolgendosi probabilmente all'autore Giancarlo De Andreis. Siamo nel momento dedicato alla ballerina per una notte, Amanda Lear, con Mariotto che le dice: "Portami via con te", e si alza per andare da lei. Carlucci lo ammonisce: "Mariotto sei un giudice, torna a fare il giudice". Dopo un po' lo stilista dice "mi dispiace" ed esce seguendo Amanda Lear, il tutto sotto gli occhi e lo smartphone di Selvaggia Lucarelli che chiosa: "Non so se torna".

Di Mariotto, più nessuna traccia in studio. La conduttrice parla di possibili motivi di salute, ma sui social spuntano le foto di Mariotto e Lear che ridono e scherzano, tanto che il giornalista Domenico Marocchi rivela che lo stilista ha fatto anche delle interviste mentre andava avanti il programma. Difficile decifrare il comportamento del giurato. E Milly Carlucci come valuterà la "fuga" di Mariotto?