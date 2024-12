Sanremo 2025, la maledizione dei Jalisse: "Brindiamo ai 28 no". Il video virale

01 dicembre 2024 a

Dopo l'annuncio di Carlo Conti, che in collegamento con il Tg1 ha elencato i nomi dei trenta big in gara a Sanremo, c'è chi festeggia e chi, invece, manda giù il boccone amaro. Il secondo caso è quello dei Jalisse, che da lungo tempo sognano di poter tornare a calcare il palco del teatro Ariston e che, anche questa volta, lo seguiranno (forse) in tv. L'inedito del duo, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, è stato escluso e la coppia ha pubblicato su Instagram un video reaction per scherzarci su. "E anche quest'anno brindiamo, sono 28 volte", dicono nel filmato che li ritrae, nonostante tutto, sorridenti e intenti a stappare due birre.

"Brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile", commentano i Jalisse. La scena, lanciata sui social, in pochi minuti ha totalizzato tantissimi mi piace. Molte le reazioni a caldo dei fan: "Ci speravo anch'io di rivedervi lì", "La prendono così, li adoro", "Siete fantastici, il modo migliore per sorridere", "Prima o poi sarà la volta buona", "Siete fortissimi! Forza e coraggio", "Sarete sempre i numeri uno". Sui Jalisse, che mai hanno nascosto di sognare di tornare a far parte della kermesse, grava il peso di una sorta di maledizione. Anche se la direzione artistica è cambiata, infatti, non sembra che si possa dire lo stesso dei criteri con cui il duo musicale è stato giudicato.