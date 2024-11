Verissimo, i figli di Aldo Montano scatenati: Silvia Toffanin chiude l'intervista

30 novembre 2024 a

Piccolo fuori programma nel corso di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin sabato 30 novembre su Canale 5. Tra gli ospiti c'è l'ex campione di scherma Aldo Montano con la moglie Olga Plachina. Lo schermidore ha raccontato gli inizi della sua carriera: “Ho iniziato a fare scherma quando avevo solo 4 anni, a 16 invece ho cominciato da professionista. A 41 ho smesso. Io ho iniziato scherma quasi forzato, perché lo facevano sia papà che nonno. Ma vincere la medaglia d’oro mi ha fatto capire davvero che amo questo sport”, ha detto. “Lasciare questo sport è stato davvero difficile. Appena è finita l’esperienza a Tokyo nel 2021 è stata quasi una liberazione, sentivo di aver raggiunto il massimo e di essere andato anche oltre", il racconto dello sportivo.

La situazione si fa movimentata quando entrano in studio i figli della coppia, i piccoli Olympia e Mario. Coinvolti nell'intervista, i due bambini prendono il sopravvento: la maggiore mostra un caratterino niente male e una battuta sul rifiuto del padre a fare un giro in gondola a Venezia perché troppo costoso fa arrossire Montano, mentre il minore inizia a dare segni di insofferenza e corre per lo studio. “Chiudiamo l’intervista?”, ha detto poi Toffanin quando la situazione è iniziata a essere poco gestibile... Montano ha scherzato chiedendo se li stava cacciando, e tra sorrisi e imbarazzo la conduttrice chiosa: "Non so più come gestirli. Ho una vita a casa così, adesso pure in studio mi sembra esagerato”.