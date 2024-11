Iva Zanicchi lascia di sasso Toffanin: "Mi sono un po' offesa". Poi la spiegazione

Alice Antico 17 novembre 2024 a

a

a

Iva Zanicchi, nella puntata di oggi di “Verissimo”, è tornata nel salottino di Silvia Toffanin per la sua consueta ospitata. La cantante ha infatti scherzato e ironizzato sul suo ritorno in studio: "Cara Silvia, qualcuno dietro le quinte ha detto 'ancora qua?'. E io mi sono un po' offesa, come se stessi rompendo le scatole”. Un modo di fare giocoso, quello della Zanicchi, che da sempre la contraddistingue e rende le sue ospitate molto giocose e piacevoli. Toffanin l'ha, di fatti, rassicurata subito: "Ma tu non rompi, sei sempre la benvenuta!”. La cantante ha parlato di un importante traguardo che la attende nel 2025: "Quest'anno saranno 60 anni dal mio primo Festival di Sanremo”, ha detto. “Ho veramente vissuto tutto, capisci?”, ha chiesto retoricamente alla Toffanin.

Non sono mancate emozioni anche per quel che riguarda la sfera personale della Zanicchi, in particolare quando l’ospite ha parlato del compagno Fausto, recentemente scomparso. Quando la Toffanin le ha chiesto come stesse, Iva ha infatti spiegato: "Bene, ma mi manca tanto. Siamo stati insieme 40 anni. Lo sento ancora vicino, anche se mi sgrida. A volte sento la sua voce, di notte, e provo degli spaventi tremendi. Lui è ancora con me”. Una parentesi malinconica e forte, questa, tanto quanto emozionante per la cantante. Poi, con un tono di serenità, Iva ha aggiunto: "Ho ritrovato la mia fede e questo mi aiuta. Lo so che siamo tutti un po' vigliacchi quando ci avviciniamo alla religione nei momenti difficili, ma il Signore lo sa che siamo deboli”, ha raccontato.

“Faccio la comunione anche per lui, vado al cimitero”, ha continuato, ma ha poi voluto chiudere il discorso positivamente: “Sto bene, non voglio parlare di cose tristi. Andiamo avanti". L’intervista, densa di momenti toccanti, si è conclusa con una bellissima promessa da parte della cantante: Iva Zanicchi ha dichiarato a Silvia Toffanin che festeggerà i suoi 85 anni nello studio di “Verissimo”. E non ci resta che aspettare.