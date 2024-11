Verissimo, Sophie Kinsella e il tumore al cervello: la toccante intervista

16 novembre 2024 a

a

a

La scrittrice inglese Sophie Kinsella, amata autrice della serie best seller I love shopping, è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 16 novembre. Nel 2022 le è stato diagnosi di un cancro aggressivo al cervello e la sua lotta con la malattia è stata al centro dell'intervista. Oggi Kinsella ha ripreso in mano la sua vita e raccontato la sua storia in un romanzo, “Cosa si prova“. “È stato un ottovolante. Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto libri che sono stati apprezzati, ho cinque figli e un marito che amo. Sembrava tutto perfetto. Un giorno mi sono svegliata in un letto d’ospedale con la testa fasciata e non riuscivo a capire cosa fosse successo. Avevo subito un’operazione importante e mi avevano diagnosticato un tumore al cervello. Mi si è ribaltata la vita ed è questo che ho scritto nel libro”, ha raccontato l’autrice britannica che ha spiegato il suo calvario. "A cedere per prime sono state le gambe: andavo in giro per casa tenendomi ai mobili".

"Tornano i Cesaroni", Amendola fa esplodere i social

Poi la scoperta della malattia. “Mi hanno comunicato del tumore parecchie volte perché la mia memoria non funzionava e lo dimenticavo. Ogni volta avevo un shock pazzesco. Rifiutavo l’idea, non poteva essere vero. Per tanto tempo, dopo l’operazione, credevo che non avrei mai più scritto perché non riuscivo a tenere in mano una penna e a pensare bene", racconta la scrittrice.

De Filippi senza rivali, l'effetto Sinner su Fazio e Ranucci: tutti i dati

Il marito le è stato sempre accanto: “È stato la star assoluta. Ha dormito per terra in ospedale, è stato con me quando c’erano gli appuntamenti con i medici. Quando continuavo a dimenticarmi che avevo un tumore, perché succedeva, me lo raccontava dall’inizio. È stato difficilissimo per lui". Terapie, un intervento. Poi la luce in fondo al tunnel: "Ho dovuto imparare di nuovo a camminare, girare a testa, pensare. Il mio cervello non funzionava più come prima. Uno dei test che ho dovuto superare, da buon inglese, è stato preparare una tazza di tè”, ha raccontato. “Posso passare intere giornate senza pensarci mai" al tumore, "ho una vita piena di gioia e divertimento con la mia famiglia. Il cancro non è riuscito a dominare la mia vita”, ha detto Kinsella nell'intervista.