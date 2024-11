Ascolti tv, Don Matteo supera Endless Love. Del Debbio o Formigli? Ecco chi ha vinto

Marco Zonetti 29 novembre 2024 a

a

a

Serata televisiva, quella di giovedì 28 novembre 2024, all'insegna della sfida in prima serata fra la fiction Don Matteo - giunta alla sua quattordicesima edizione - con Raoul Bova e Nino Frassica su Rai1 e la serie turca Endless Love con Karem Asilik, Neslihan Atagül e Burak Özçivit su Canale5. Altro "match" all'ultimo punto di share è stato anche quello di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 - che ospitava in studio Andrea Giambruno, al suo ritorno in video dopo circa un anno - e Piazza Pulita con Corrado Formigli su La7.

Come sono andati gli ascolti? Vediamo subito. Don Matteo ha conquistato il 22.1% di share pari a 4.076.000 spettatori, in crescita rispetto a sette giorni fa e vincendo nettamente la serata, mentre Endless Love ha totalizzato il 13.8% pari a 2.603.000 teste. Nella sfida dell'approfondimento, invece, Paolo Del Debbio ha prevalso con il 6.6% di share e una media di 972.000 spettatori, in crescita rispetto alla scorsa settimana, contro Corrado Formigli e il suo 5.3% pari a 776.000 in calo rispetto a sette giorni fa.

La fiction "Libera" convince tutti. Ottimi risultati per Vespa e Floris

Quanto agli altri programmi, su Rai2, Delitti in famiglia con Stefano Nazzi - e l'approfondimento sull'assassinio di Chiara Poggi a Garlasco - ha appassionato 610.000 teste, pari al 3.1% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 994.000 affezionati pari al 5.7% di share (presentazione: 837.000 - 3.8%). Su Italia1, il nuovo spin-off Le Iene presentano: La cura con Gaetano Pecoraro ha conquistato un ottimo 7.7% di share con una media di 940.000 individui all'ascolto.

Su Tv8, la UEFA Europa League, con la vittoria per 2-0 della spagnola Real Sociedad contro l'olandese Ajax, ha tenuto con il fiato sospeso 499.000 spettatori pari al 2.4% e sul Nove Il contadino cerca moglie con Gabriele Corsi ha radunato 439.000 teste con il 2.3%.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista su Rai1 il 26.8% pari a 5.798.000 affezionati, e Striscia la Notizia condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia ottiene il 14.0% con 3.019.000. Su Rai3, Un posto al sole appassiona il 7.4% della platea pari a 1.588.000 teste. Sul Nove Amadeus con Chissà chi è totalizza il 2.1% pari a 438.000 teste nella prima parte, e il 2.7% con 583.000 nel programma vero e proprio.

Toffanin vola celebrando le star di Amici. In calo Amadeus con La Corrida

Per quanto riguarda l'approfondimento, su Rai1 Bruno Vespa con Cinque Minuti totalizza il 21.3% pari a 4.319.000 spettatori; su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la torre sigla il 5.8% pari a 1.182.000 teste; Su Rete4 Paolo Del debbio con 4 di sera conquista il 4.8% nella prima parte pari a 992.000 affezionati e il 4.2% nella seconda con 911.000. Su La7, Lilli Gruber con Otto e mezzo conquista l'8.2% pari a 1.744.000 individui all'ascolto.